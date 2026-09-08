OM : bonne nouvelle pour Nnadi, la vraie priorité de Genesio et sanction en Ligue Europa… les 3 infos du jour

Ce mardi 8 septembre 2026, l’actualité de l’Olympique de Marseille est marquée par l’état de santé de Tochukwu Nnadi, les révélations sur la priorité de Bruno Genesio lors du mercato et une mauvaise nouvelle pour les supporters en Ligue Europa. Voici les trois infos OM du jour.

1. Nnadi espère revenir très vite

Touché au genou face à Monaco, Tochukwu Nnadi a décidé de ne pas suivre la recommandation d’une opération. Selon La Provence, le milieu nigérian suit un programme alternatif afin d’éviter plusieurs mois d’absence.

Son objectif est particulièrement ambitieux : être disponible pour la réception du PSG le 20 septembre. Un retour à cette date reste toutefois très incertain, d’autres projections évoquant plutôt une reprise après la prochaine trêve internationale.

Son retour serait précieux pour Bruno Genesio, alors que l’OM manque actuellement d’impact et de solutions défensives dans l’entrejeu.

2. Genesio voulait surtout recruter un milieu

Selon L’Équipe, la priorité du staff olympien lors du mercato n’était ni un ailier droit ni un latéral droit.

Bruno Genesio souhaitait avant tout renforcer le milieu de terrain, avec un profil capable d’apporter davantage de volume, d’impact et de profondeur.

Les contraintes financières du club ont finalement empêché toute arrivée. Une situation qui prend encore plus de relief aujourd’hui avec les blessures de Nnadi et Geoffrey Kondogbia et les difficultés observées dans l’entrejeu face à Monaco puis au Paris FC.

3. Les supporters de l’OM interdits de déplacement à Besiktas

Enfin, mauvaise nouvelle pour les supporters olympiens. Selon ICI Provence, les fans de l’OM seront interdits de déplacement à Istanbul pour affronter Besiktas en Ligue Europa.

Cette sanction de l’UEFA fait suite à l’utilisation de feux d’artifice lors du déplacement à Bruges en janvier dernier.

L’OM devra donc disputer ce rendez-vous européen dans une ambiance réputée très hostile sans le soutien de son parcage visiteurs.