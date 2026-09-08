OM : Bonne nouvelle pour Nnadi ?

Touché au genou lors du déplacement à Monaco, Tochukwu Nnadi a choisi de ne pas suivre la recommandation d’une opération. Selon La Provence, le milieu nigérian espère désormais revenir beaucoup plus rapidement que prévu, avec un objectif particulièrement ambitieux : être disponible pour le choc face au PSG le 20 septembre.

Nnadi refuse l’opération

La nature exacte de la blessure du milieu olympien reste encore floue. Selon La Provence, les médecins ont préconisé une intervention chirurgicale qui aurait éloigné Nnadi des terrains pendant plusieurs mois.

Son entourage a cependant choisi une autre voie.

« C’était sans doute l’option la plus sûre, mais cela impliquait aussi de s’éloigner du terrain et de l’équipe pendant plusieurs mois. Nous avons pris une autre décision. »

Le Nigérian suit donc un programme alternatif, présenté comme plus douloureux et plus risqué, dans l’espoir de réduire considérablement son indisponibilité.

Le PSG comme objectif très ambitieux

Toujours selon le quotidien régional, Nnadi souhaiterait effectuer son retour dès le 20 septembre face au PSG au Vélodrome.

Une échéance particulièrement optimiste. D’autres projections évoqueraient plutôt un retour après la prochaine trêve internationale, avec notamment le déplacement à Troyes le 11 octobre comme possibilité.

Son absence est d’autant plus problématique que l’OM vient d’afficher de grosses difficultés dans l’entrejeu face à Monaco puis au Paris FC. Son profil plus physique et défensif manque actuellement au milieu de Bruno Genesio.