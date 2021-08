OM – Bordeaux (2-2) : Marseille avait fait le plus dur…

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à s’imposer face à Bordeaux (2-2) malgré deux buts d’avance à la mi-temps. Balerdi a pris un carton rouge direct en fin de match…

OM 2 2 Bordeaux Under 34′ 51′ Pembélé Payet 41′ 57′ Oudin

Le Onze de Départ :

Mandanda

Saliba, Balerdi, Peres

Kamara, Gueye, Guendouzi

Under, Gerson, Konrad

Payet



Le stade est déjà chaud pour la présentation des joueurs 🔥 #OMFCGB pic.twitter.com/p50WJ0EJOa — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 15, 2021

LE MATCH

Jorge Sampaoli a décidé de relancer le même onze aligné à Montpellier. Payet va chercher un bon coup franc, le stade est chaud mais le malaise de Kalu aligné dans le mur bordelais jette un coup de froid, ou plutôt de chaud, plus de peur que de mal. Le coup franc de Payet ne trouve pas le cadre (7′). L’OM a du mal a retrouver du rythme après cet incident, cependant les joueurs sont présents dans l’engagement. Konrad touche enfin un ballon exploitable, il provoque et se fait faucher, l’arbitre ne bronche pas, la VAR non plus (17′). Penalty ou pas selon vous ? Konrad est déjà en feu 💪🔥#TeamOM #OM #OMFCGB #Marseille #Velodrome #football #USA pic.twitter.com/EWDGAHHgS1 — OMactu (@Om_Mercato_Om) August 15, 2021

Bordeaux s’offre une occasion par Mensah qui reprend une ballon qui traine, sa frappe passe à quelques centimètres de la cage de Mandanda (24′). Gerson va cherche un bon coup franc sur le coté, mais Payet rate encore le cadre (36′). Under délivre l’OM pour la première frappe cadrée des marseillais, le joueur prêté par la Roma est la conclusion d’un rush de Konrad qui trouve Gerson, le centre en rentrait du brésilien est parfait (1-0/35′). Payet double la mise en solo quelques minutes plus tard, petit slalom et frappe caressée (2-0 / 41′). L’OM a su accélérer en fin de premiére mi-temps et mèen de deux buts à la pause.

Bordeaux va mieux rentrer dans cette seconde période et surtout s’offrir un but en contre, Pembélé voit sa frappe déviée par Peres, Madanda ne ferme pas son premier poteau (2-1 / 51′). Un but qui va un peu déstabiliser l’OM, Houdin va égaliser suite un corner, sur une frappe que Mandanda ne touche pas (2-2 / 57′). Les hommes de Sampaoli vont petit à petit revenir dans le match après un peu de panique défensive, Under va manquer une grosse occasion (67′). Les entrants Bendetto et Radonjic vont amené un peu de renouveau, l’argentin se fait contrer au dernier moment (80′), l’ailier serbe pense délivrer le stade d’une superbe frappe mais il est justement signalé hors jeu (82′). Balerdi se fera expulser pour un tacle juste avant sa surface (90′). L’OM ne marquera pas le but du 3-2 et laisse filer deux points à domicile…