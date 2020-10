OM – Bordeaux (3-1) : Marseille s’impose au Vélodrome et retrouve des couleurs !

L’Olympique de Marseille s’impose (3-1) face à Bordeaux à l’occasion de la 7e journée de ligue 1. Un résultat satisfaisant et un jeu offensif en progrès !

OM 3 1 Bordeaux Thauvin 5′ 83′ Maja Amavi 54′ Pablo (csc) 64′

Le Match

Les marseillais ont rapidement ouvert la marque grâce un but somptueux de Florian Thauvin d’une frappe enroulée du gauche de 20 mètres (1-0 / 5e). La spéciale Thauvin ! Quelques minutes plus tard, Jordan Amavi, lancé en profondeur côté gauche, est bousculé dans la surface et obtient logiquement un penalty. Florian Thauvin prend la responsabilité de le tirer mais échoue face à Costil (15′).

Dès lors, malgré quelques accélérations d’Amavi ou de Thauvin sur les côtés, l’OM a eu quand même plus de mal à créer et amener du danger devant le but adverse. A noter que côté bordelais, Ben Arfa a vu son but refusé logiquement pour une position de hors jeu (17′). L’Olympique de Marseille mène 1-0 à la mi-temps…

Pas de changement pour cette seconde période. Sanson, toujours à côté de ses pompes, prend un carton jaune (49′). Amavi toujours aussi tranchant, va chercher un bon coup franc (53′), le latéral droit est à la réception de la passe de Thauvin et lobe Costil d’une tête bien dosée (2-0 / 54′). L’OM combine bien sur deux actions collectives, mouvement et passes rapides mais malheureusement les centres sont mal assurés…

Amavi est à la conclusion d’une action initié par l’autre latéral Sakai, cette fois la frappe de l’ancien niçois est déviée par Pablo dans ses propres buts (3-0 / 64′). Dans la foulée, l’OM combine encore avec un Cuisance qui aère le jeu, Sakai cherche Benedetto mais cette fois Costil est décisif.

Coup franc pour Bordeaux, Basic frappe fort et directement, Mandanda est à la parage (71′). Gueye remplace Cuisance, puis Thauvin sort pour laisser sa place au jeune Ake.

Suite à une perte de balle de Benedetto, Briand sert Maja, qui ajuste Mandanda (3-1 / 83′). Sur cette action Caleta-Car s’est blessé à la cheville. Le défenseur est obligé de sortir, remplacé par Germain. Villas-Boas fait aussi entrer Strootman et Henrique à la place de Rongier et Benedetto (86′).

L’OM s’offre une belle victoire 3-1 et surtout un retour d’une animation offensive plus ambitieuse…

Les buts olympiens

La composition de l’OM

Mandanda



Sakai – Alvaro – Caleta-Car (Germain 86′) – Amavi

Rongier (Strootman 86′) – Kamara – Sanson

Cuisance (Gueye 74′)

Thauvin (Ake 78′) – Benedetto (Henrique 86′)