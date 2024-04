OM – Bougheraba : « Longoria, les dirigeants, il faut qu’ils arrêtent ! »

Au coeur d’une polémique autour d’un tifo déployé en son honneur, Redouane Bougheraba s’en est pris à Pablo Longoria et aux dirigeants de l’OM sur RMC.

Ce dimanche, une polémique a enflé concernant un tifo déployé en l’honneur de Redouane Bougheraba, supporter et humoriste lors d‘OM – PSG. RMC a invité le comédien dans Rothen s’enflamme afin de répondre à cette actualité. Le Marseillais se défend notamment de la réaction de la direction marseillaise qui, d’après la radio française, n’était pas forcément mis au courant de la mise en place de ce tifo.

« Quand j’entends que le président n’est pas au courant, ça me fait gentiment sourire. Avec tout le respect que j’ai pour notre président, nous aussi on aurait aimé être au courant quand il a acheté Vitinha, quand il a viré Mandanda, quand il a fait sauter Payet. Faut qu’ils arrêtent. Je suis marseillais, je suis au stade, dans dix ans, je serai au stade. Je pense que certains dirigeants ne seront plus là dans dix ans. C’est juste des supporters qui rendent hommage à un autre supporter », explique Redouane Bougheraba à RMC.

L’humoriste a également répondu aux questions de La Provence à ce sujet et se justifie.

« Je suis à Dubaï pour voir ma femme et mes enfants le temps du week-end, on s’est donné rendez-vous ici car je suis en tournage en Inde avec mon frère Ali depuis plusieurs semaines pour un film intitulé « Délocalisé ». Quand j’ai vu le tifo sortir, j’avais la chair de poule ! C’est une immense fierté, un rêve de gosse. C’est exceptionnel ce qui m’arrive, d’être le premier humoriste au monde à faire le Vélodrome et d’être le premier à me retrouver sur un tifo lors d’un clasico. Ce sont les South Winners qui ont fait ça. Moi je suis un Winners depuis tout petit, ils voulaient m’honorer, me faire plaisir. Au départ, ils devaient le faire pour le match retour contre le Shakhtar Donetsk, mais je crois que ce n’était pas possible par rapport à l’UEFA. Donc ils m’ont dit qu’ils le feraient pour le clasico. Ça n’a rien à voir avec Amazon ! C’est n’importe quoi. Je suis un Marseillais, je suis un supporter de l’OM, je fais le Vélodrome le 22 juin. Les Winners se sont dit « C’est la fierté des nôtres », on va le mettre à l’honneur. Tout a été mélangé, mais la vérité, c’est ça. Il y a toujours des polémiques. Quoi qu’il arrive, ça parle, les gens ne sont pas contents. Pourquoi lui ? Qu’est-ce qu’il a fait ? Et pourquoi pas, en fait ? Je suis un Marseillais, je fais rire les gens. Et alors ? J’entends parler d’Éric Gerets, des quatre ans de la mort de Pape Diouf, mais cela n’avait rien à voir. Ça, c’est au club de s’en occuper. On ne défie personne, on ne manque de respect à personne. Les Winners ont juste voulu célébrer un enfant de Marseille. Ils l’ont fait un soir de clasico. Il y a aussi des amalgames avec la banderole « Inch’Allah vous ne la gagnerez jamais ». Je finis mon spectacle sur Amazon avec cette punchline pour rappeler aux gens que Paris ne gagnera jamais la Ligue des champions. C’est un hommage, c’est tout. La reproduction de la C1 ? C’est un hommage aussi, pas plus. Les gens essaient d’expliquer tout et n’importe quoi. Il n’y a rien à expliquer. Il n’y a pas de coup marketing, il n’y a rien à voir avec Amazon. Le stade est quasiment plein pour mon spectacle, on a vendu 25000 billets (sur 50000 places, ndlr) à trois mois de l’événement. On n’a pas besoin d’un tifo. C’est un hommage des Winners à un Winners. »