OM – Brest (1-2) : Marseille gâche (encore) la fête !

L’Olympique de Marseille s’incline face à Brest (1-2) à l’occasion de la 37e journée de la Ligue 1. Les marseillais ont encore été incapables d’être efficaces et se sont fait punir. Une défaite qui fait tâche suite aux festivité des 30 ans du titre en Ligue des Champions.

OM 1 2 Brest Mbemba 75′ 57′ Magnetti 81′ Camara

Le onze marseillais

𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢’ 🔥 Voici notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour #LOSCOM pic.twitter.com/Cs7Nv1uLN7 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 20, 2023

Lopez

Mbemba Bailly Balerdi

Under Rongier Veretout Clauss

Guendouzi Sanchez

Vitinha

Le Match :

Tudor a décidé de titulariser Vitinha en pointe de l’attaque, Sanchez est en soutien. Bailly retrouve une place de titulaire, Kolasinac est sur le banc. Marseille domine sans être dangereux, le Brestois Pereira Lage dégaine un tir en angle fermé du droit suite à une erreur de Balerdi. Pau Lopez sort une belle parade du pied (26′). Clauss centre pour Guendouzi, il se fait contrer, Rongier récupère et sert Vitinha qui frappe fort juste au dessus de la lucarne droite (33′). Vitinha se retourne pour dégainer du droit à dix-huit mètres mais pas assez fort pour inquiéter Bizot (36′). 0-0 à la mi-temps, l’OM doit être efficace.

Vitinha sort, Tavares entre à sa place. L’OM a quelques situations, mais Clauss n’est pas précis dans son centre, Tavares met trop de temps à frapper. Et comme souvent quand les marseillais sont incapables de marquer, ils se font punir. Lees-Melou résiste à Guendouzi sert Magnetti. Ce dernier frappe fort du droit à ras de terre à près de vingt mètres, Mbemba dévie et Pau Lopez est pris à contre-pied… Brest ouvre le score (0-1 / 57′). L’OM tente de réagir, Kolasinac et Malinovskyi remplace Bailly et Guendouzi (58′). Mounié évite Mbemba, sa frappe enroulée du droit flirte avec la lucarne opposée ! (65′). Corner de Veretout qui trouve la tête de Mbemba, Bizot ne peut que dévier vers sa lucarne gauche (1-1 / 75′). Couvert par le mauvais alignement marseillais lors du corner gauche de Brest, Camara profite de la déviation de la tête de Lees-Melou et marque de la tête à bout portant (1-2 / 81′). Under profite de sa vitesse mais perd son duel avec le portier Bizot. L’OM n’a plus de jus et joue de façon brouillonne, une défaite compliqué dans un Vélodrome plein et qui a proposé un tifo incroyable…