OM – Brest (2-0) : Un Marseille engrange des points !

Les marseillais ne ratent pas leur entame de match et prennent rapidement l’avantage sur coup de pied arrêté. Jordan Veretout trouve au second poteau Chancel Mbemba qui ouvre le score d’une tête croisée à bout portant ! (1-0,5′). Les olympiens laissent le ballon aux visiteurs et concèdent ainsi quelques occasions (15e, 24e, 28e, 30e). L’OM ne parvient pas à poser son jeu et cafouille trop sur les quelques contre-attaques à jouer, avec un Amine Harit en grande difficulté sur le plan technique. Marseille est dominé concèdent de multiples frappes et ne crée rien.

Au retour des vestiaires, la tendance ne s’inverse pas. Marseille est dominé. Paul Lopes réalise une parade décisive sur une belle frappe de Mounié (57′).

Et puis contre le cours du match, c’est finalement Ismaila Sarr qui s’arrache pour reprendre un ballon repoussée par le gardien sur un bon centre de Lodi pour réaliser le break (2-0,66′)

Ce but fait beaucoup de bien à l’OM. L’entrée de Vitinha également. Sur une contre attaque rapide Veretout est tout proche d’inscrire le troisième but marseillais (68′). Aubameyang rate également un face à face avec le gardien (70′).

Marseille va ainsi se procurer d’autres occasions en fin de match mais manquera d’efficacité pour aggraver le score.

Marseille s’impose finalement 2-0 et s’installe ainsi dans le haut du classement de Ligue 1.