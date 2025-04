OM Brest (4-1) : Marseille savoure, Gouiri phénoménal !

L’Olympique de Marseille s’impose (4-1) face au Stade Brestois ce dimanche soir au stade vélodrome, lors de la 31eᵉ journée de Ligue 1. Une victoire importante pour les marseillais qui reprennent seuls la seconde place du classement de Ligue 1 avec 2 points d’avance sur Lille.

Le Match :

L’OM reprend des couleurs au Vélodrome en s’imposant 4-1 face à Brest ce dimanche soir.

Les Marseillais démarrent fort, mais c’est d’abord Brest qui se montre le plus dangereux : dès la 2ᵉ minute, Sima se présente seul face à Rulli, mais le gardien argentin réalise une belle parade. Quatre minutes plus tard, c’est l’OM qui ouvre le score : Luis Henrique centre pour Gouiri, qui contrôle et enroule un tir croisé imparable (1-0, 8ʹ).

Brest ne baisse pas les bras et revient logiquement au score à la 26ᵉ : sur un corner, Chardonnet voit sa tête heurter la barre, et Sima, à bout portant, pousse le ballon au fond (1-1). Trois minutes avant la pause, Greenwood redonne l’avantage à Marseille : son tir de 25 mètres, dévié par Chardonnet, surprend Coudert (2-1, 37ʹ). En fin de mi-temps, Gouiri offre un moment de pure magie avec un retourné acrobatique suite à un centre de Greenwood (3-1, 45’+4).

En deuxième période, Ajorque manque le 4-2 de peu sur une reprise lobée (56ʹ). Mais Gouiri, encore lui, s’offre un triplé à la 63ᵉ : lancé par Rabiot, il scelle la victoire après vérification VAR (4-1). Brest pousse jusqu’au bout, mais ne parvient pas à inquiéter Rulli, et l’OM repart avec les trois points.