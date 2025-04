OM-Brest : Ces joueurs qui ont porté le maillot des deux clubs !

À l’occasion du match entre l’Olympique de Marseille et le Stade Brestois demain au Vélodrome, retour sur certains joueurs qui ont eu la particularité de porter les deux maillots au cours de leur carrière…

Bernard Pardo

Formé à l’AS Gardanne, Bernard Pardo débute sa carrière professionnelle à Boulogne avant de rejoindre Lille puis le Stade Brestois où il commencera à se faire un nom avec 192 matchs entre 1980 et 1985. Après des passages remarqués à Saint-Étienne, Toulon et Bordeaux, où il découvre notamment l’équipe de France, il rejoint l’OM en 1990. Avec le club phocéen, le natif de Gardanne disputera une seule saison pour 30 apparitions et remportera notamment le titre de champion de France.

Claude Makélélé

Claude Makélélé débute sa carrière professionnelle à Brest en 1990, dans une équipe où il se fait rapidement remarquer pour sa discipline tactique et ses impressionnantes qualités de récupération. Après la liquidation du club en 1991, il rejoint Nantes où il dispute 205 matchs entre 1992 et 1997. Après un passage plus que réussi au bord de la Loire, il rejoint l’Olympique de Marseille en 1997. Sous le maillot olympien, il réalise une seule saison (1997-1998) avec 36 apparitions. Par la suite, le natif de Kinshasa bâtira une carrière immense, aussi bien en club qu’en équipe de France avec notamment des passages réussis au Real Madrid et Chelsea.

Franck Ribéry

Encore inconnu du grand public après des passages à Boulogne et à Alès, Franck Ribéry passe par Brest lors de la saison 2003-2004, en National. Repéré pour son talent et sa fougue, il signe ensuite à Metz en 2004, puis rejoint rapidement l’Olympique de Marseille à l’hiver 2005 après un court passage à Galatasaray. À l’OM, Ribéry confirme tout son potentiel : en une saison et demie (2005-2007), il dispute 89 matchs pour 18 réalisations et enflamme le Vélodrome par ses dribbles, sa vivacité et sa détermination. Il contribue notamment à deux finales consécutives de Coupe de France et s’impose comme l’un des meilleurs jeunes joueurs français avant de filer vers le Bayern Munich où il deviendra une légende.

