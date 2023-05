OM – Brest : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le Stade Brestois au Vélodrome à 21h à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Brest aura lieu ce soir à 21h00 au Stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Canal + Sports 360.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Lopez, Blanco

Défenseurs :

Mbemba, Kolasinac, Clauss, Bailly, Kaboré, Balerdi, Tavares

Milieux :

Veretout, Rongier, Guendouzi, Malinovskyi, Elmaz

Attaquants :

Ünder, Sanchez, Vitinha

Brest

Gardiens :

Bizot, Blazquez, Coudert

Défenseurs : Brassier, Chardonnet, Dari, Duverne, Hérelle, Lala, Locko Milieux :

Belkebla, Camara, Magnetti, Pereira Lage, Lees-Melou Attaquants : Del Castillo, Dembélé, Elis, Honorat, Karamoko, Le Douaron, Mounié.

Les onze probables

OM :

Lopez

Mbemba, Balerdi, Kolasinac

Kaboré, Veretout, Rongier, Clauss

Malinovskyi, Ünder

Sanchez.

Brest :

Bizot

Lala, Chardonnet, Brassier, Duverne

Lees-Melou, Belkebla

Honorat, Del Castillo, Le Douaron

Mounié.

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67 394 places).

L’Arbitre de ce OM – Brest

L’arbitre désigné pour OM – Brest ce samedi est madame Stéphanie Frappart. Elle sera assistée par Mathieu Grosbost et François Boudikian. Pierre Legat occupera le poste de quatrième arbitre. Hamid Guenaoui et Mikaël Berchebru seront les deux arbitres assistants vidéo.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 7%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 22°C / ressentie 21°C

– Vent : O 9 km/h

– Taux d’humidité : 68%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM vs Brest en Ligue 1

Victoires de l’OM : 13 Matchs nuls : 6 Victoires Brest : 7

Déclarations d’avant-match

#Tudor : «Gigot ne sera pas disponible. Les 2/3 autres joueurs qui ont des problèmes, on verra demain.» #OMSB29 #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 25, 2023

Igor Tudor a confirmé l’absence de Samuel Gigot pour la reception de Brest ce samedi : « Gigot c’est sûr qu’il ne sera pas disponible. Les deux ou trois joueurs qui ont eu des problèmes, on verra demain ». De plus, le coach olympien estime que Payet ne sera pas disponible pour cette rencontre. « Payet ? Je ne pense pas qu’il sera présent pour ce match. On a parlé comme toujours, il a fait une belle séance, il a bien travaillé, mais je pense qu’il ne sera pas présent pour ce match, ni pour le dernier ».

On n’a pas envie de passer pour des peintres à Marseille — Roy

« Remobiliser tout le monde a été le discours de la semaine, a expliqué Eric Roy en conférence de presse vendredi. On n’a pas envie de passer pour des peintres à Marseille. Aura-t-on les ressources mentales et physiques ? L’objectif est de prendre les deux matches qui arrivent avec beaucoup de sérieux et d’envie. On n’a pas battu d’équipe de très haut niveau. C’est l’occasion de le faire.