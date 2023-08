OM – Brest : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Brest ce samedi à 19h à l’occasion du premier match de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Brest aura lieu à 19h au stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Prime Vidéo.

Le groupe de l’OM

Gardien :

Lopez, Blanco, Simon

Défenseurs :

R.Lodi, Soglo, Clauss, Gigot, Balerdi, Touré, Mbemba

Milieux :

Veretout, Rongier, Ounahi, Nadir, Harit

Attaquants :

Vitinha, Sarr, Mughe, Aubameyang, Ndiaye

Le groupe de Brest

Gardiens

Bizot, Coudert

Défenseurs

Brassier, Chardonnet, Dari, Hérelle, Lala, Locko

Milieux

Camara, Lees-Melou, Magnetti, Martin, Mbock, Pereira Lage

Attaquants

Camblan, Del Castillo, Karamoko, Le Douaron, Mounié, Satriano.

Les onze probables

OM :

Pau Lopez

Clauss Mbemba Gigot Lodi

Sarr, Rongier Veretout Harit

Aubameyang Vitinha (ou Ndiaye)

Brest :

Bizot Lala, Chardonnet, Brassier, Locko

Camara, Lees-Melou, Magnetti

Del Castillo, Satriano, Le Douaron

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places). La rencontre est à guichets fermés.

L’Arbitre de cet OM – Brest

L’arbitre du match entre l’OM et Brest est Jérémy Stinat. Il sera assisté par Christophe Mouysset et François Boudikian. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Abdelatif Kherradji. Les deux arbitres assistants vidéo seront Yohann Rouinsard et Rémi Landry.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 19h (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 94%)

– Pourcentage de pluie : 5%

– Température 29°C / ressentie 30°C

– Vent : WNW 9 km/h

– Taux d’humidité : 61%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Brest en Ligue 1

Victoires de l’OM : 13 Matchs nuls : 6 Victoires Brest : 8

Déclarations d’avant-match

Marcelino veut voir des occasions !

Le plus difficile dans le football, c’est de marquer des buts mais aussi la dernière passe. C’est ce qui coûte le plus d’argent. Mon souhait, c’est de voir l’OM continuer à aller autant dans la surface adverse. Concernant Sarr, il a eu des occasions. J’insiste avec lui, je veux qu’il continue ça. La nuit avant le match du Pana, il avait été malade. Le plus important, ce n’est pas la quantité de minutes mais la qualité. C’est ce qu’on veut voir. Un titulaire est aussi important qu’un remplaçant, d’autant plus avec 5 changements. Je suis très content de Vitinha mais aussi d’Aubameyang et Ndiaye. Changer l’horaire? C’est une bonne décision pour moi, les joueurs et le spectatcle. Concernant cette semaine, on a eu une semaine complète malgré la canicule. L’adversaire a gagné ces 2 premiers matchs, ils ont gagné au Vélodrome l’an passé. Brest est dans une bonne dynamique. On a travaillé pour pouvoir affronter cette équipe et on a l’espoir de prendre les 3 points

Eric Roy reconnaît la malchance marseillaise

Ils ont été bien malheureux, il faut le reconnaître. Contre le Panathinaïkos, ils ont vraiment fait 70 minutes de très bon niveau, largement au-dessus de cette équipe grecque. Se faire éliminer comme ça, c’était dur. A Metz, ils auraient pu largement tuer le match à un moment donné. C’est une équipe avec un entraîneur qui demande des choses complètement différentes de son prédecesseur. Ils ont leurs fulgurances offensives, ils peuvent être impressionnants et ont encore des réglages à faire« .