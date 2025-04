OM – Brest : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Brest ce dimanche à 20h45 à l’occasion du 31e match de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Brest aura lieu à 20h45 au stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur DAZN.

Le groupe de l’OM

Gardien :

Défenseurs :

Milieux :

Attaquants :

Le groupe de Brest

Les onze probables

OM :

Rulli

Murillo, Cornelius, Kondogbia

Luis Henrique, Höjbjerg, Rongier (ou Bennacer), Merlin

Greenwood, Rabiot

Gouiri

Brest :

Coudert

Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Haïdara

Camara, Lees-Melou, Magnetti

Pereira Lage, Sima, Baldé

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places). La rencontre est à guichets fermés.

L’Arbitre de cet OM – Brest

L’arbitre du match entre l’OM et Brest est Stéphanie Frappart dirigera les débats sur la pelouse marseillaise. Elle sera assistée par Mikaël Berchebru et Ludovic Reyes. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Olivier Thual.

Les deux arbitres assistants vidéo seront Nicolas Rainville et Wilfried Bien.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 91%)

– Pourcentage de pluie : 20%

– Température 16°C / ressentie 15°C

– Vent : 0 9 km/h

– Taux d’humidité : 77%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Brest en Ligue 1

Victoires de l’OM : 15 Matchs nuls : 6 Victoires Brest : 9

Déclarations d’avant-match

De Zerbi : “C’est une équipe forte avec un avant-centre fort Ajorque. On veut rester à la 2e place du classement (…) Ce sont tous de bons gars. Quand les choses sortent, ce n’est pas de mauvaise foi. On veut jouer la Ligue des champions mais on a des limites, moi le premier. Au niveau physique, tout le monde est revenu, quand on voit Greenwood quand il est entré en jeu… Sur 10 mois, c’est normal qu’il y ait une baisse, on a eu des joueurs blessés. Ce ne sont pas des excuses. Il faut prendre des décisions au bon moment. (…) (Balerdi) Il n’a pas fait tout le travail avec nous, je n’ai pas encore décidé. Il a dit qu’il était disponible. On verra s’il jouera demain.”

Eric Roy : “L’OM est une équipe forte et de qualité dans un stade fantastique. Ça va être un match magnifique à jouer, un très beau challenge pour nous face à une équipe très offensive, qui marque beaucoup de buts. Ce sera un match différent qu’à l’aller. Sur les 4 derniers matchs, on a de belles rencontres à jouer. C’est l’occasion de jouer contre des équipes aux ambitions européennes, De notre côté on a laissé quelques points en route, mais on doit prouver qu’on est à la lutte avec ce type d’adversaire. On sera un peu arbitre dans ces dernières rencontres, avec la volonté de jouer tous les matches à fond pour finir malgré tout le plus haut possible.”