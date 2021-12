OM – Brest : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le Stade Brestois au Vélodrome à 17h à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Brest aura lieu ce soir à 17h00 au Stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Amazon Prime Video.

Gardien :

Mandanda, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Harit

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Payet, Milik, Under, Dieng

Brest

OM :

Lopez – Saliba, Balerdi, Peres – Kamara, Rongier, Guendouzi, Lirola, Payet, Gerson- Milik

Brest :

Bizot – Pierre-Gabriel, Chardonnet, Hérelle, Duverne – Faivre, Agoumé, Belkebla, Honorat – Mounié, Le Douaron

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67 394 places).

L’arbitre désigné pour OM – Brest ce samedi est monsieur Antony GAUTIER qui officiera sur le terrain, assisté de Christophe MOUYSSET et Alexandre VIALA à la touche. Gaël ANGOULA sera le quatrième arbitre, alors que l’assistance vidéo sera confiée à Benoît MILLOT et Nicolas DANOS.

Prévision météo à Marseille à 17h (*)

(*) Prévision accuweather.com

« Notre projet est basé sur une seule façon de jouer. J’ai beaucoup appris ces derniers temps sur ce football en France. Mais on a nos convictions. On ne peut pas dire après une défaite qu’on est des perdants, ça ne marche pas comme ça. Je ne tombe pas dans l’euphorie non plus. On va souffrir. On est construit pour gagner d’une seule façon, en contrôlant le match. On se concentre sur ce point avec le staff. C’est différent du football de transition qui se pratique ici et que je ne critique pas. Nous, il ne faut pas qu’on perde le chemin. Et je me dois de lutter contre le pessimisme ou l’euphorie d’ailleurs. (…) Ce n’est pas particulièrement lié à Milik mais aux caractéristiques d’un avant-centre qui a des capacités différentes à ce que peut offrir Payet en 9. Payet est un milieu offensif qui nous aide à évoluer un peu plus haut sur le terrain. À chaque fois que la balle passe par lui et qu’il la transmet à un coéquipier, c’est à une hauteur plus importante. Le volume offensif de l’équipe est plus important. On est plus proche du but et on peut récupérer le ballon plus haut aussi. C’est peut-être plus simple aussi pour lui de jouer comme ça, avec des joueurs qui lui ressemblent. Pour Milik, son absence lors de la préparation lui a fait perdre cette continuité dans le développement collectif de l’équipe. On doit essayer de lui faire retrouver ça pour ne pas y perdre dans le jeu quand on joue avec un neuf pur. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (03/12/21)