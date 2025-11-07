OM – Brest : Éric Roy prévient Marseille !

Alors que l’OM traverse une période délicate, Éric Roy s’est présenté en conférence de presse avant le déplacement de son équipe à Marseille ce samedi. L’entraîneur du Stade Brestois, auteur d’un bon début de saison, sait que son équipe aura fort à faire face à un Olympique de Marseille en quête de rebond après sa défaite inquiétante face à l’Atalanta Bergame.

Roy prévient : « On a un vrai match à jouer face à l’OM »

Les propos du technicien brestois témoignent d’une grande lucidité avant d’affronter les hommes de Roberto De Zerbi, actuellement sous pression après une série de contre-performances. « On ne va pas se comparer à l’Atalanta, ce n’est pas le même profil d’équipe. On aura des phases où l’on mettra du pressing, mais ce ne sera pas tout le match », a-t-il confié devant les journalistes.



Conscient du contexte marseillais, Roy voit dans ce déplacement une opportunité de marquer les esprits : « Ce déplacement à Marseille est une belle occasion de réaliser une bonne performance et de ramener des points. Face à l’OM, on a un vrai match à jouer, et je pense qu’on a les moyens d’obtenir un résultat, même si on sait que leur effectif est de grande qualité. »

Les Brestois, solides collectivement mais parfois irréguliers à l’extérieur, tenteront de profiter du doute qui s’installe dans les rangs olympiens.

« Nous sommes encore loin de notre plein potentiel »

Éric Roy, ancien joueur de l’OM dans les années 90, garde une approche prudente mais confiante. « Je n’ai aucune inquiétude sur notre capacité à marquer des buts. C’est avant tout une question d’équilibre que nous essaierons de trouver face à Marseille. On cherche des leviers, on teste différentes choses pour trouver la bonne formule », a-t-il expliqué.

Le coach brestois reconnaît cependant que son équipe n’a pas encore atteint son meilleur niveau : « Il faut reconnaître que nous sommes encore loin de notre plein potentiel, et c’est tout l’enjeu de notre travail au quotidien pour retrouver de la performance et une bonne dynamique, même si ce n’est pas simple. »

Alors que l’OM tentera de relancer la machine au stade Orange Vélodrome, Brest compte bien jouer sa chance à fond. Une rencontre qui s’annonce ouverte et riche en enseignements, entre un Marseille sous pression et un Brest ambitieux, bien décidé à faire vaciller un géant en difficulté.