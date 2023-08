OM-Brest: La rencontre décalée à 19h !

L’Olympique de Marseille accueillera le Stade Brestois ce samedi pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Selon La Provence, au moins 62 000 personnes sont attendues pour la rencontre. Le Stade Vélodrome devrait signer un vingt-troisième match consécutif à guichets fermés. Initialement prévue à 17h, la rencontre est décalée à 19h en raison des fortes chaleurs.

Les supporters de l’OM continuent de répondre présent. À l’instar du RC Lens, le Vélodrome affiche complet chaque week-end de match, ce qui devrait encore être le cas pour la réception de Brest à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1.

ℹ️🥵Le match face au @SB29 est repoussé à 19h nous informe l’@OM_Officiel ! Pour rappel, la rencontre était prévue à 17h par la @LFPfr pic.twitter.com/db7elrAIK3 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 24, 2023

Le coup d’envoi du match entre Marseille et Brest prévu samedi à 17h, a été décalé à 19h « en raison de l’alerte canicule dans le département des Bouches-du-Rhône et des prévisions de forte chaleur au Vélodrome » à l’image de Lyon-Montpellier et Monaco-Strasbourg la semaine passée. Sylvain Souvestre, maire LR des 11e et 12e arrondissements de Marseille, a écrit une lettre à Michèle Rubirola, première adjointe de la ville, pour soulever la nécessité de ce changement.

Dans sa lettre, l’élu local a mis en avant le bien-être du public qui assistera à la rencontre au Vélodrome et la canicule qui frappe actuellement le pays: « Plusieurs parents m’ont contacté à titre personnel concernant le fait qu’ils ne comprennent pas qu’à Marseille, l’horaire du match de l’OM ce samedi 26 août ne soit pas déplacé en raison des fortes chaleurs et du soleil. », a souligné le maire des 11 et 12e arrondissements.

Il ajoute que « certains responsables associatifs de clubs de football m’ont également appelé, car ils souhaitent amener des enfants de leurs clubs (virage ou ganay) mais ces tribunes sont exposées 100% au soleil et certains d’entre eux ne se sentaient pas bien lors du dernier match entre le moment où ils arrivent en amont, sans eau, sans ombre ».