OM – Brest : Les Pronos de Nico !

L’OM doit se relancer en la Ligue 1 ce samedi à 17h après une nouvelle défaite en Ligue des Champions et un niveau de jeu en berne. Pour ce match au Vélodrome face au Stade Brestois 29, je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 21e journée de Ligue 1, l’OM affronte le 13e de Ligue 1, Brest. Le coach Eric Roy a annoncé la couleur avant le match : « Ce déplacement à Marseille est une belle occasion de réaliser une bonne performance et de ramener des points. Face à l’OM, on a un vrai match à jouer, et je pense qu’on a les moyens d’obtenir un résultat, même si on sait que leur effectif est de grande qualité. »

De son côté, Roberto De Zerbi a reconnu que son équipe avait du mal depuis plusieurs match, mais qu’il comptait sur le retour des blessés pour retrouver son niveau de jeu. Kondogbia, Nadir et Weah pourrait être sur le banc ce samedi, tout comme Maupay…

🗣️ “Balerdi toujours absent, Kondogbia et peut être Maupay de retour.”#DeZerbi : “Balerdi n’est pas là, Kondogbia pourrait être sur le banc avec un temps de jeu réduit. Maupay sera peut-être sur le banc. On n’est pas encore sorti de cette situation de blessures. A partir de la… pic.twitter.com/RP0fOxrB4Z — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 7, 2025

Au moins 4 absents côté OM !

Roberto De Zerbi va devoir faire sans Leonardo Balerdi, Hamed Traoré, Facundo Medina ni Amine Gouiri.

