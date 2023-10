OM – Brighton : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Brighton pour le deuxième match de phase de poules d’Europa League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affronte Brighton ce jeudi soir au stade Vélodrome. Le match débutera à 18h45 et sera diffusé en direct sur la chaîne TNT W9.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien :

Défenseurs :

Milieux :

Attaquants :



Brighton:

Gardiens :

Défenseurs :

Milieux :

Attaquants :



Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Clauss Gigot Mbemba Murillo

Rongier Veretout

Ounahi

Sarr Aubameyang Ndiaye

Brighton :

Verbruggen

Lamptey Van Hecke Dunk Estupinian

Dahoud Baleba

Joao Perdro

Adingra Ferguson Fati

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places). La rencontre est à guichets fermés.

L’Arbitre de cet OM – Brighton

L’arbitre désigné pour OM – Brighton est Mykola Balakin. Il sera assisté par des compatriotes, Oleksandr Berkut et Dmytro Zaporozhenko. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Yaroslav Kozyk. Les deux arbitres assistants vidéo seront les Polonais, Piotr Lasyk et Tomasz Kwiatkowski.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 19h (*)

– Ensoleillé (couverture nuageuse 5%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 23°C / ressentie 21°C

– Vent : O 13km/h

– Taux d’humidité : 58%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Brighton vs OM

Victoires de l’OM : 0 Match nul : 0 Victoires Brighton : 0

Déclarations d’avant-match

De Zerbi a évoqué l’importance de ce match face à l’OM et a souligné la belle ambiance du Vélodrome. « C’est un match déterminant pour moi après la défaite de Villa. On a perdu le premier match d’Europa League. J’ai hâte de jouer au Vélodrome. J’ai joué jeune à Naples, l’ambiance ici me paraît un peu semblable. Très content de retrouver Gattuso, quelqu’un pour qui j’ai beaucoup de respect. (…) Je n’ai jamais joué ici au Vélodrome. J’ai hâte que l’on y joue. C’est l’un des plus beaux stade d’Europe, des plus chauds. On a aussi des stades chauds en Angleterre, on est habitué à ce genre de matchs. »

Gennaro Gattuso est revenu sur les axes d’amélioration de son équipe, tout en louant le jeu offensif de Roberto De Zerbi. « On a pris 10 buts sur les 3 derniers matchs. J’ai regardé et c’est quelque chose qui peut être amélioré. La défense doit passer par les attaquants, on doit réussir à le mettre en place. On l’a vu contre Monaco. Il y a des lignes ouvertes au milieu de terrain. On a une marge de progression sur ça. Si on est plus compacts, si on bascule bien, on peut y arriver. On va jouer contre l’une des 3 meilleurs équipes en terme de possession. De Zerbi, je le connais très bien. On n’a pas de baguette magique mais les joueurs ont envie. J’espère qu’il n’y aura pas trop de joueurs en sélection pour bien travailler pendant la trêve. On ne peut pas gagner qu’avec le leadership et le courage. Il faut aussi jouer au football. Les joueurs donnent tout. C’est un style de jeu différent. Pendant l’entraînement, ils sont fatigués. C’est dur mais c’est différent de ce qu’ils faisaient. Ils font les efforts, ils ont envie, ils posent des questions, ils sont attentifs. Il faut attendre et limiter les erreurs avant de bien réussir à imposer mon style de jeu »