OM – Brighton : Grande première pour De Zerbi qui annonce la couleur !

A la veille de cet OM vs Brighton, le coach italien Roberto De Zerbi était en conférence de presse d’avant match. Le technicien a affiché son impatience de voir son équipe jouer sur la pelouse du stade Vélodrome.

De Zerbi a évoqué l’importance de ce match face à l’OM et a souligné la belle ambiance du Vélodrome. « C’est un match déterminant pour moi après la défaite de Villa. On a perdu le premier match d’Europa League. J’ai hâte de jouer au Vélodrome. J’ai joué jeune à Naples, l’ambiance ici me paraît un peu semblable. Très content de retrouver Gattuso, quelqu’un pour qui j’ai beaucoup de respect. (…) Je n’ai jamais joué ici au Vélodrome. J’ai hâte que l’on y joue. C’est l’un des plus beaux stade d’Europe, des plus chauds. On a aussi des stades chauds en Angleterre, on est habitué à ce genre de matchs. »



