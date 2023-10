L’Olympique de Marseille accueillera Brighton pour le compte de la deuxième journée de la Ligue Europa. Après un nul spectaculaire à Amsterdam (3-3), les Olympiens tenteront de confirmer au Vélodrome face à l’une des équipes les plus flamboyantes de Premier League. Interrogé en conférence de presse, Ilimane Ndiaye a loué les qualités des Seagulls mais croit en un succès marseillais.

« C’est l’Europa League, un gros tournoi, on est à l’OM pour jouer ces grands matchs et montrer qu’on est l’OM »

« On bosse dur sur le match de demain. On s’attend à un gros public, on veut qu’ils soient derrières nous. On va se mettre à fond pour qu’ils nous supportent. On est prêts pour le match, tout donner et remettre les choses biens pour gagner le match« , a souligné l’attaquant olympien. « Tout le monde voit comment Brighton joue. Une équipe qui joue l’un des plus beaux football mais chaque équipe est battable. On a regardé comment ils jouent, on a préparé notre tactique. C’est l’Europa League, un gros tournoi, on est à l’OM pour jouer ces grands matchs et montrer qu’on est l’OM », a ajouté Ndiaye.