OM : Bruges, Aguerd, Paixao… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

A la veille du déplacement de l’OM à Bruges en Ligue des champions, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse avec un discours à la fois lucide et ambitieux. L’entraîneur marseillais a insisté sur l’enjeu sportif, la nécessité de gérer l’effectif et l’importance de la mentalité dans un match couperet. Sans calculs, le technicien italien assume vouloir jouer pour gagner.

1. Un retour important avec Aguerd, symbole de l’état d’esprit

De Zerbi a salué le retour d’Aguerd après la CAN, mettant en avant son implication malgré la fatigue et la déception vécue avec le Maroc. Le coach insiste sur la mentalité irréprochable du défenseur, à l’image de plusieurs cadres du vestiaire. « Aguerd est un joueur top, c’est un gars top […] ici on l’aime tous, il voulait jouer ».

2. Marquer beaucoup, mais mieux défendre

L’OM se distingue par sa capacité à faire la différence en fin de match, mais aussi par une fragilité défensive que De Zerbi ne nie pas. Le match face à Bruges a été préparé avec une attention particulière portée à l’équilibre collectif. « C’est dans l’ADN de l’OM de marquer des buts mais il faut aussi faire attention aux phases défensives ».

3. Un calendrier chargé à gérer intelligemment

Entre Bruges et Paris, l’OM enchaîne les déplacements et De Zerbi assume la nécessité de faire tourner pour préserver son groupe. Chaque match compte, que ce soit en Ligue des champions ou en Ligue 1, avec l’objectif clair du podium. « Il faut s’adapter au calendrier […] on a la possibilité de faire des changements ».

4. Un Bruges offensif et un match sans calculs

Face à un adversaire obligé de gagner, De Zerbi ne sait pas si l’ouverture du jeu sera un avantage pour Marseille. Il rappelle néanmoins que l’OM ne se déplace jamais pour gérer un résultat. « On ne vient pas ici pour prendre un point, on ne joue pas comme ça à Marseille ».

🗣️"Paixao peut jouer demain mais il ne se sent pas trop bien parce qu'il a fait des choses incroyables contre Lens." 🇧🇷

5. Paixao, un joueur clé à gérer physiquement

Roberto De Zerbi a évoqué le cas de Paixao, ménagé à l’entraînement après une prestation très intense contre Lens. L’entraîneur marseillais a souligné son apport essentiel dans l’équilibre de l’équipe, notamment par son investissement défensif, tout en restant prudent sur son état physique. « Ses données contre Lens sont folles, il nous donne un équilibre fou quand il joue […] c’est normal qu’il ait eu besoin de prendre plus de temps pour récupérer ».