OM : Bruno Genesio a obtenu une garantie importante avant de signer

Malgré la situation financière délicate de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio ne devrait pas voir l’ensemble de ses joueurs majeurs quitter le club cet été. Selon RMC Sport, le nouvel entraîneur olympien a obtenu des garanties sur ce point avant de s’engager avec l’OM.

Bruno Genesio veut un effectif compétitif

L’Olympique de Marseille devra vendre au cours de ce mercato estival, mais le club ne compte pas sacrifier toutes ses forces vives. Selon RMC Sport, Bruno Genesio est arrivé à Marseille avec l’ambition de jouer le haut du classement et de ramener l’OM en Ligue des champions.

Toujours selon le média, l’entraîneur français a demandé des garanties à ses dirigeants avant de prendre les commandes de l’équipe. L’une d’elles concernait directement la composition de son effectif.

L’OM ne souhaite pas perdre tous ses joueurs majeurs

D’après RMC Sport, les dirigeants marseillais ont assuré à leur entraîneur qu’ils ne laisseraient pas partir tous les joueurs les plus convoités de l’effectif.

Si plusieurs éléments disposent d’une valeur marchande importante et pourraient faire l’objet d’offres durant l’été, l’objectif de l’OM est de conserver un groupe cohérent malgré les contraintes économiques imposées au club.

Le message aurait également été transmis aux joueurs et à leur entourage : l’OM souhaite réaliser des ventes, mais ne prévoit pas de se séparer de tous ses principaux atouts.

Concilier ambitions sportives et impératifs financiers

Selon RMC Sport, la priorité des dirigeants reste d’assainir les finances du club. Pour autant, cette stratégie ne doit pas empêcher l’OM de rester compétitif sur le plan sportif.

Le club espère ainsi trouver un équilibre entre les ventes nécessaires pour répondre aux exigences financières et la volonté de mettre à disposition de Bruno Genesio un effectif capable de lutter pour le podium en Ligue 1 et de retrouver la Ligue des champions.

Cette volonté s’inscrit dans la ligne défendue par les dirigeants auprès de la DNCG. Comme l’explique RMC Sport, l’OM souhaite éviter de vendre dans la précipitation afin de préserver ses intérêts sportifs tout en respectant les engagements pris devant le gendarme financier du football français.