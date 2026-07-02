OM : Bruno Genesio arrive… et cela fait réagir !

Officialisé hier matin par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi via un communiqué de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio, ancien tacticien du LOSC, fait déjà parler de lui alors qu’il n’a pas encore dirigé la moindre séance d’entraînement avec sa nouvelle équipe. Pour rappel, la reprise estivale est prévue lundi 6 juillet et marquera le début de la nouvelle ère marseillaise incarnée par le trio Genesio-Lorenzi-Richard.

L’OM comme premier choix

Dans le communiqué publié hier, Bruno Genesio est revenu sur ses motivations à rejoindre le club olympien, expliquant avoir été séduit par le défi proposé et par l’identité unique d’un club dont la passion des supporters dépasse largement les frontières françaises.

Passé par Lyon, Rennes et Lille en Ligue 1, l’entraîneur de 59 ans s’est rapidement imposé comme une évidence pour la nouvelle direction marseillaise. Grégory Lorenzi a confirmé cette convergence de vues dans le communiqué officiel, évoquant un choix qui s’est imposé naturellement au fil des échanges, porté par l’expérience de Genesio, sa connaissance du haut niveau et sa capacité à construire des équipes compétitives.

Interrogé à ce sujet lors d’un match de gala de l’AS Monaco, Valère Germain, ancien attaquant de l’OM entre 2017 et 2021, voit l’arrivée de Bruno Genesio d’un bon œil, estimant que sa présence aux côtés des nouveaux dirigeants devrait apporter davantage de sérénité au club.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

À peine intronisé, Genesio fait déjà parler

L’arrivée de l’ancien entraîneur lyonnais et lillois n’a pas tardé à alimenter les débats dans la presse sportive. Du côté de Maritima, le choix semble unanimement salué : le média met en avant un CV solide, avec un titre de meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2022 avec Rennes et une habitude des places sur le podium, récemment illustrée avec le LOSC en Ligue des champions. Cette expertise est présentée comme le socle du nouveau cycle sportif marseillais.

RMC Sport partage globalement cette analyse positive, soulignant que Genesio coche de nombreuses cases aux yeux de l’OM : des résultats obtenus partout où il est passé en Ligue 1, une connaissance approfondie du championnat de France, mais aussi une expérience de formateur qui pourrait s’avérer précieuse dans un contexte de relance budgétaire, l’OM devant probablement s’appuyer sur plusieurs jeunes joueurs.

Les avis divergent cependant selon les médias sur un point précis : la capacité de Bruno Genesio à instaurer un climat plus apaisé après une saison sous tension. ICI Provence estime justement qu’il devra incarner, aux côtés de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, tous deux également nouveaux à Marseille, une ère plus sereine et plus rigoureuse que la précédente.

Du côté lyonnais, Radio Scoop s’interroge davantage sur l’accueil que réservera le public marseillais à un entraîneur qui avait débuté sa carrière à l’Olympique Lyonnais en 2015, en remplacement d’Hubert Fournier. Les premiers retours recueillis restent toutefois plutôt positifs, les observateurs appréciant les hommes de caractère et espérant que Genesio saura être à la hauteur de la situation.

Le sondage récemment publié par LePhocéen confirme cette tendance et illustre l’enthousiasme naissant autour de l’arrivée du technicien sur le banc olympien.

Reste à savoir si ce concert de louanges résistera à l’épreuve des faits. Si l’expérience et le pedigree de Bruno Genesio font l’unanimité sur le papier, l’histoire récente de l’OM a montré à quel point l’adhésion du Vélodrome pouvait être aussi rapide à se construire qu’à s’effriter au premier faux pas. Entre les attentes légitimes d’un club sans trophée majeur depuis plusieurs années et la nécessité annoncée de miser sur la jeunesse dans un contexte budgétaire contraint, le technicien de 59 ans devra rapidement transformer l’essai. Rendez-vous est donc pris le 6 juillet, jour de la reprise, pour les premiers pas concrets de ce nouveau trio Richard-Lorenzi-Genesio : une chose est sûre, l’été marseillais s’annonce scruté à la loupe, entre mercato à construire et vestiaire à reconquérir.

Paul Laffisse