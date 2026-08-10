OM : Bruno Genesio déjà conquis par l’ambiance du Vélodrome

Bruno Genesio a vécu un moment particulier ce dimanche lors de la victoire de l’OM face à l’Athletic Bilbao (3-1) en match de préparation. Pour sa première expérience du Vélodrome dans la peau de l’entraîneur marseillais, le technicien français a reconnu avoir ressenti des frissons au moment d’entrer sur la pelouse.

« J’avais un peu des frissons »

Bruno Genesio connaissait déjà très bien le Stade Vélodrome pour y être venu à plusieurs reprises comme adversaire. Mais cette fois, la sensation était différente.

Après le succès 3-1 de l’OM face à l’Athletic Bilbao, l’entraîneur olympien est revenu sur l’ambiance vécue au moment de son entrée sur le terrain.

« Quand on est entré sur le terrain, j’avais un peu des frissons. Avec cette musique, cette ambiance. C’est vraiment très particulier ici, je l’ai connu en tant qu’adversaire et je prenais déjà beaucoup de plaisir en venant jouer ici. »

Genesio n’a pas caché son émotion au moment de découvrir le Vélodrome depuis le banc marseillais.

« Être du bon côté rend les choses encore plus impressionnantes »

Le technicien a également insisté sur la différence entre affronter l’OM et représenter désormais le club.

« Être du bon côté rend les choses encore plus impressionnantes. »

Même pour une simple rencontre de préparation, les tribunes marseillaises ont marqué le nouvel entraîneur olympien.

« Voir autant de monde et d’ambiance sur un match de préparation, il n’y a pas beaucoup de clubs qui peuvent avoir ça. »

Une déclaration qui illustre une nouvelle fois la dimension particulière du contexte marseillais, régulièrement évoquée depuis l’arrivée de Genesio.

« On fait ce métier pour vivre ce genre de moments »

Au-delà du résultat face à Bilbao, l’entraîneur de l’OM retient donc aussi l’expérience vécue au Vélodrome.

« C’est aussi pour cela qu’on est là. On fait ce métier pour vivre ce genre de moments. »

Une première réussie à domicile pour Bruno Genesio, avec une victoire 3-1 et une ambiance qui semble déjà l’avoir marqué. Le prochain objectif sera désormais de retrouver cette même ferveur lorsque les choses sérieuses commenceront en championnat.