OM – Bruno Genesio : “Mes propos ont pu être mal interprétés”

Bruno Genesio a tenu à préciser ses ambitions pour la saison à venir. Interrogé ce mardi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a assuré qu’aucun objectif chiffré ne lui avait encore été fixé, tout en rappelant que l’OM devait disputer une Coupe d’Europe chaque année.

Aucun objectif de classement encore fixé

Bruno Genesio affirme ne pas avoir reçu de consigne précise concernant le classement attendu cette saison. Le technicien marseillais indique notamment qu’aucune discussion n’a encore porté sur une place sur le podium ou dans le top 4.

« On ne m’a pas encore donné d’objectif. On n’a pas parlé de podium ou de quatrième place. »

Le nouvel entraîneur de l’OM est également revenu sur ses précédentes déclarations concernant une qualification européenne. Celles-ci avaient pu laisser penser qu’il visait uniquement une sixième ou une septième place.

Genesio corrige une mauvaise interprétation

Bruno Genesio a tenu à écarter cette interprétation. Pour lui, évoquer l’Europe ne signifie pas limiter les ambitions marseillaises aux dernières places qualificatives.

« Je sais que mes propos sur la sixième ou septième place ont pu être mal interprétés, mais l’Europe, ça va de la première à la septième place. Quand je parle de Coupe d’Europe, ça ne veut pas dire que je me cantonne à cette sixième ou septième place. »

L’ancien entraîneur de Lyon, Rennes et Lille ne fixe donc pas encore de position précise, mais rappelle l’exigence permanente qui accompagne l’Olympique de Marseille.

« On va faire du mieux qu’on peut, mais Marseille doit être européen chaque année, quelle que soit sa situation financière. »

Le message est clair : malgré les contraintes économiques qui pèsent sur le mercato, Bruno Genesio estime que l’OM doit conserver une ambition européenne chaque saison.