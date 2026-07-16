OM : Bruno Genesio prévient, “ceux qui pensent que je vais toujours être calme, gentil, se trompent” !

Bruno Genesio a profité de sa conférence de presse de présentation, mercredi, pour détailler sa vision du métier d’entraîneur et expliquer pourquoi il estime que son profil correspond aux exigences de l’Olympique de Marseille. Le nouveau coach olympien a insisté sur l’importance de la sérénité et de la lucidité, tout en assurant qu’il savait se montrer plus ferme lorsque la situation l’impose.

Bruno Genesio assume son approche pour réussir à l’OM

Présent devant les médias aux côtés du directeur sportif Grégory Lorenzi, Bruno Genesio a été interrogé sur sa capacité à s’imposer dans un environnement réputé particulièrement exigeant comme celui de l’OM.

L’ancien entraîneur du LOSC a d’abord balayé l’idée selon laquelle il faudrait un tempérament excessif pour diriger le club marseillais.

« Pourquoi je suis compatible avec l’OM ? On a dit qu’il fallait de la folie pour entraîner l’OM mais je ne crois pas, peut-être par moment. Mais il faut rester serein, garder la tête froide, de la lucidité, je pense que c’est l’un de mes traits de caractère. »

Par cette déclaration, Bruno Genesio met en avant une philosophie basée sur la maîtrise des émotions, un aspect qu’il considère essentiel pour évoluer dans un contexte de forte pression.

« Je sais monter le curseur quand il faut »

Si le nouvel entraîneur marseillais revendique une approche calme et réfléchie, il a également tenu à préciser que cela ne signifiait pas un manque d’autorité.

« Je ne dors pas debout, ceux qui pensent que je vais toujours être calme, gentil, se trompent. Je sais monter le curseur quand il faut mais ce n’est pas ma méthode car on peut faire passer plein de messages en étant bienveillant. Et ça ne veut pas dire que la voix ne s’élèvera pas par moment. »

Selon les propos tenus en conférence de presse, Bruno Genesio souhaite privilégier le dialogue et la bienveillance dans son management, sans exclure davantage de fermeté lorsque les circonstances l’exigent.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Retrouver de la sérénité

Le nouvel entraîneur olympien a conclu son intervention sur un message clair concernant l’état d’esprit qu’il souhaite instaurer.

« On a besoin de retrouver du calme. »

Cette volonté affichée de remettre de la sérénité au cœur du fonctionnement de l’OM constitue l’un des premiers marqueurs de son discours depuis sa prise de fonctions. Lors de cette conférence de presse de présentation, Bruno Genesio a ainsi posé les bases de la méthode qu’il entend appliquer à Marseille, en privilégiant la lucidité, le calme et une communication qu’il souhaite avant tout constructive.