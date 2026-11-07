Avant le déplacement de l’OM à Lens, Bruno Genesio a évoqué la débâcle du club artésien contre Côme (1-9) en Ligue des Champions. L’entraîneur marseillais redoute une réaction des Sang et Or, attendue dimanche soir à Bollaert.

Voir sur YouTube

Genesio a suivi la débâcle de Lens

Le RC Lens↗ reste sur la plus lourde défaite de son histoire, concédée à domicile face à Côme en Ligue des Champions. Présent en conférence de presse samedi, Bruno Genesio a expliqué avoir suivi cette rencontre avec son staff avant de poursuivre son observation seul.

« On a regardé la première période en direct avec le staff, ensuite j’ai regardé la deuxième dans ma chambre. »

L’entraîneur de l’OM a également insisté sur l’empathie ressentie pour son homologue lensois dans une situation aussi difficile. Il estime que cette soirée européenne ne permet pas de prévoir avec certitude le visage que présentera Lens↗ contre Marseille.

Une équipe lensoise attendue dans la réaction

Bruno Genesio considère que les Marseillais vont affronter une équipe blessée, mais il refuse de réduire le RC Lens↗ à sa défaite contre Côme. Il rappelle notamment les caractéristiques du club artésien, ainsi que l’importance de son public lors des rencontres disputées à Bollaert.

« C’est une équipe blessée qu’on va affronter, mais on connaît les valeurs de ce club au niveau de la combativité et de l’intensité, surtout à Bollaert. »

Le technicien marseillais s’attend donc à une réaction d’orgueil des Lensois. Il estime que l’OM devra être préparé à une rencontre engagée, sans se laisser perturber par le contexte particulier entourant son adversaire.

Le public de Bollaert au cœur des préoccupations

Pour Genesio, l’attitude du public lensois dépendra en partie du début de match. Un bon départ marseillais pourrait créer une atmosphère plus difficile pour les locaux, tandis qu’une entame insuffisante pourrait permettre aux supporters de pousser leur équipe après la déroute européenne.

« Le match va dicter la réaction du public. »

L’entraîneur de l’OM demande toutefois à ses joueurs de rester concentrés sur leurs propres forces. Il rappelle que certaines rencontres peuvent échapper totalement à une équipe, comme cela a été le cas pour Lens contre Côme, mais que Marseille doit poursuivre sur la dynamique de ses dernières sorties.

Lens pourrait modifier son organisation

Bruno Genesio n’exclut pas des changements tactiques de la part du staff lensois pour tenter de provoquer un électrochoc. Il estime que l’adversaire pourrait changer de système, tout en soulignant que l’OM devra surtout être capable de supporter l’intensité imposée par la rencontre.

« L’adversaire changera peut-être de système, il y aura certainement une réaction de leur part. »

Le coach marseillais a aussi reconnu qu’il était difficile de mesurer l’impact exact du revers contre Côme sur le match de dimanche. Il préfère s’attacher à ce que son équipe pourra produire plutôt qu’à tenter de deviner l’état d’esprit des Lensois.

Un duel important dans la course à l’Europe

Cette rencontre opposera deux équipes proches au classement. Sixième avec 15 points après neuf journées, l’OM reste sur quatre victoires consécutives en Ligue 1, tandis que Lens occupe la neuvième place avec 13 unités. Les Sang et Or doivent également composer avec une défaite dans le derby face à Lille (0-1), avant leur naufrage européen contre Côme. Le coup d’envoi de Lens-OM est prévu dimanche 8 novembre à 20h45 à Bollaert.