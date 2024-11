Le choix fort de Pogba, le problème Mbemba et l’arbitre vs Lens… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Le choix fort de Pogba, le problème Mbemba et l’arbitre vs Lens…

Mercato OM : c’est loin d’être réglé avec Mbemba !

Chancel Mbemba, défenseur central de l’Olympique de Marseille, traverse une période difficile sous la direction de Roberto De Zerbi. Le joueur congolais, qui ne fait plus partie des plans de son entraîneur, a été mis à l’écart dès cet été. Bien qu’il commence les séances d’entraînement avec le groupe, il les termine seul, accompagné de membres du staff technique, ce qui reflète sa situation actuelle au sein de l’OM.

Le mercato estival 2024 a marqué un tournant dans sa carrière. En effet, Chancel Mbemba a refusé une offre saoudienne, estimant qu’il pouvait quitter l’Olympique de Marseille libre à un an de la fin de son contrat (juin 2025). Cependant, cette décision n’a pas été bien accueillie par les dirigeants de l’OM, qui ont rejeté l’idée d’un départ sans indemnité. Le club marseillais espère en effet récupérer une indemnité de transfert, même modeste, avant la fin de la saison.

Fin octobre 2024, une proposition du Montpellier HSC a également été formulée, mais Mbemba a de nouveau refusé. Selon l’Equipe, cette situation rend son départ incertain lors du prochain mercato hivernal, bien que l’OM pourrait tenter de négocier un transfert payant en janvier, afin de récupérer une petite indemnité de transfert.

Mbemba / OM : situation encore bloquée cet hiver ?

L’Olympique de Marseille se montre ferme dans ses négociations : tant que le défenseur congolais est sous contrat, le club souhaite éviter de le laisser partir gratuitement. De son côté, Chancel Mbemba continue de privilégier un départ libre en 2025, renforçant l’incertitude autour de son avenir. Si le mercato hivernal pourrait offrir une issue, rien n’est garanti, et la situation pourrait se prolonger jusqu’à la fin de la saison.

En résumé, l’avenir de Chancel Mbemba à l’OM fermé et le joueur ne devrait pas rejouer avec le maillot marseillais. Entre son désir de partir libre et les exigences financières du club, la question de son départ est loin d’être résolue, et le prochain mercato hivernal pourrait être crucial.

Lens – OM : un arbitre qui sourit à Marseille

Ce samedi 23 novembre 2024, l’Olympique de Marseille se déplace à Lens pour un match crucial de la 12e journée de Ligue 1. Un choc entre deux clubs ambitieux, avec des enjeux importants pour la course aux places européennes. Mais un facteur supplémentaire pourrait jouer en faveur de l’OM : l’arbitre désigné pour cette rencontre, Éric Wattelier, qui semble porter chance aux Marseillais depuis plusieurs saisons.

L’arbitre Éric Wattelier a officié lors de huit matchs de l’Olympique de Marseille, et les résultats sont sans appel : sept victoires et une seule défaite, face à Andrézieux en Coupe de France. Ce bilan impressionnant fait de lui un arbitre positif pour le club phocéen. Parmi ces matchs, il y a eu des victoires marquantes comme le 2-4 contre Lorient au Moustoir, où un carton rouge avait été donné à Jonathan Clauss. Néanmoins, aucune décision controversée n’a entaché les performances de l’OM sous sa direction.

OM, les bonnes statistiques d’Éric Wattelier

Le match entre Lens et l’OM revêt une importance capitale dans la lutte pour l’Europe. Les deux équipes sont en bonne forme, et Marseille souhaite poursuivre son bon début de saison en Ligue 1. Sous l’arbitrage de Wattelier, l’OM a souvent eu le vent en poupe, ce qui pourrait apporter un petit coup de pouce psychologique aux joueurs marseillais pour cette rencontre difficile à Bollaert-Delelis.

Détails sur l’arbitrage et la VAR

Pour cette rencontre, Éric Wattelier sera assisté de Cédric Favre et Ludovic Reyes. Romain Lissorgue officiera comme quatrième arbitre, tandis que Bastien Dechepy et Christian Guillard seront responsables de la VAR. Ces dispositifs garantissent que toutes les décisions clés seront scrutées de près, ce qui pourrait influencer l’issue de ce match capital.

L’OM pourra se concentrer sur son niveau de jeu et sur ses ambitions pour tenter de repartir avec les trois points face à un adversaire redoutable.

Mercato OM : Pogba fait un premier choix fort ?

Paul Pogba, suspendu pour dopage après un contrôle positif à un dérivé de testostérone en août 2023, ne pourra reprendre la compétition qu’à partir de mars 2025. Cette suspension de 18 mois soulève des questions sur son avenir professionnel. Selon ESPN, le milieu de terrain privilégie un retour dans l’un des cinq grands championnats européens, excluant ainsi des destinations comme la MLS ou l’Arabie Saoudite.

Bien que les rumeurs évoquaient un départ vers la MLS ou le Moyen-Orient, selon ESPN Paul Pogba semble bien décidé à rester en Europe. Alors que l’Olympique de Marseille est régulièrement cité comme un club intéressé par le joueur, cette option semble encore floue. Patrice Evra, son ancien coéquipier en équipe de France, a suggéré que Pogba pourrait relancer sa carrière à l’OM, mais rien de concret ne semble valider cette possibilité…

La possibilité d’un retour en équipe de France

Au-delà de son avenir en club, Paul Pogba a un objectif précis : retrouver l’équipe de France. Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, n’a pas fermé la porte à un retour de Pogba s’il parvient à retrouver son meilleur niveau physique et mental. Cette perspective pourrait inciter le joueur à choisir un club compétitif en Europe afin de prouver qu’il est toujours capable de jouer au plus haut niveau. La Ligue 1 pourrait être un tremplin idéal pour un tel retour.

Des clubs européens intéressés

Plusieurs clubs européens sont déjà en contact avec l’entourage de Pogba, prêts à lui offrir une seconde chance. Si la Ligue 1 peut être une option, les championnats anglais, italiens et espagnols ne sont pas à exclure. Le joueur devra démontrer qu’il peut enchaîner les matchs et retrouver son meilleur niveau pour espérer un retour en équipe de France.

En conclusion, bien que son avenir reste incertain, Paul Pogba semble privilégier un retour en Europe. Un retour en Ligue 1, notamment à l’OM, est une possibilité à suivre de près, mais d’autres grands clubs européens pourraient également être dans la course.