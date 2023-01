Débrief Foot Marseille, c’est en direct et sur YouTube et Twitch ce samedi soir. Nicolas Filhol était accompagné par Rayane Benmokrane et Pierre Gerbeaud, journaliste pour Lucarne Opposée ! Au programme : 3 enseignements, Analyse à chaud et Votre Debrief !

Pour nous suivre en direct, trois possibilités :