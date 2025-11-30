OM “Ça fait chier… ce n’est pas normal”

Quelques minutes après l’égalisation toulousaine à la 92e minute, Benjamin Pavard n’a pas mâché ses mots. Le défenseur de l’OM, visiblement marqué par ce nouveau scénario cruel, a exprimé toute sa frustration en zone mixte. Marseille laisse filer une victoire qui lui tendait les bras… et surtout la première place du championnat.

“Très déçu… Ça fait chier” : Pavard cash après la rencontre

Pavard n’a pas cherché à masquer son amertume :

“Très déçu… Ça fait chier…”

Le ton est direct, tranchant, révélateur du sentiment général dans le vestiaire. L’OM pensait tenir un succès précieux avant de s’écrouler dans le money time, comme face à Angers quelques semaines plus tôt.

L’international français pointe le manque de rigueur défensive sur l’action du 2-2 :

“Encaisser un but sur une touche, ce n’est pas normal. On se devait de gagner…”

Une analyse qui rejoint celle de Roberto De Zerbi, lui aussi très agacé en conférence de presse. Le coach italien avait regretté que son équipe perde “la première place sur une touche à la 92e minute”.

“Il ne faut pas perdre de points bêtes comme ce soir”

Pour Pavard, ce nul a un goût amer, d’autant plus que le PSG avait chuté à Monaco plus tôt dans la journée, ouvrant la voie à une première place provisoire :

“Il ne faut pas perdre de points bêtes comme ce soir. Il faut se concentrer sur nous et gagner ce genre de matchs.”

Le message est clair : l’OM doit désormais apprendre à gérer ses fins de match, un point faible récurrent qui pourrait coûter cher dans la course au titre.

Marseille devra vite tourner la page : un déplacement complexe à Lille se profile vendredi prochain. Une réaction est indispensable pour ne pas transformer cette frustration en spirale négative.