OM : ça ne s’arrange pas à Liverpool, nouvel épisode dans la crise !

À un mois et demi de l’affiche de Ligue des Champions entre l’OM et Liverpool prévue en janvier, le club anglais traverse une période particulièrement délicate, aussi bien sur le plan sportif qu’en interne. Alors que les Marseillais de Roberto De Zerbi préparent leur déplacement en Belgique, l’actualité de Liverpool est dominée par les tensions autour de sa star égyptienne, Mohamed Salah.

Le club de la Mersey ne vit pas un début de saison serein. Les résultats sont irréguliers et les choix du nouvel entraîneur Arne Slot suscitent des interrogations en Angleterre. Le match nul spectaculaire concédé face à Leeds United (3-3) a agi comme un véritable détonateur.

Frustré par sa situation sportive, Mohamed Salah a exprimé publiquement son malaise à l’issue de cette rencontre. «J’ai reçu beaucoup de promesses cet été et jusqu’ici, j’ai été sur le banc pendant trois matchs, donc je ne peux pas dire que les promesses sont tenues. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression que quelqu’un ne veut plus de moi au club», a-t-il déclaré. Des propos qui ont provoqué un véritable remous en Angleterre et une réaction immédiate au sein du club.

Une situation explosive à Liverpool, polémique autour de Salah (mis à l’écart ?)

Aucune sanction officielle n’a, à ce stade, été confirmée publiquement par Liverpool concernant une mise à l’écart durable de Salah. Des médias, dont RMC Sport, ont évoqué une non-convocation pour un déplacement européen à Milan face à l’Inter !

Ce qui est en revanche certain, c’est le climat de tension qui entoure les Reds. Le vestiaire semble fragilisé par cet épisode, tandis que la relation entre Salah et Arne Slot apparaît plus que jamais distendue. L’attaquant de 33 ans, attendu prochainement en sélection pour la Coupe d’Afrique des Nations, voit son avenir à Liverpool s’inscrire en pointillés.

Plusieurs clubs saoudiens, dont Al-Hilal, manifesteraient un intérêt pour la star égyptienne, dans un contexte où la direction de Liverpool n’a, pour l’instant, pas souhaité officiellement commenter ces spéculations.

Pour l’OM, cette instabilité côté anglais pourrait représenter un élément à surveiller de près. Même si Liverpool reste un géant du football européen, la dynamique actuelle n’est pas idéale avant un choc de Ligue des Champions qui s’annonce électrique. Marseille, de son côté, espère profiter de cette période de doute pour jouer pleinement sa chance sur la scène européenne.