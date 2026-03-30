OM : ça ne sent pas bon pour la reserve !

Battue 2-1 sur la pelouse de Riviera FC, la réserve de l’Olympique de Marseille recule au classement de National 3. Rapidement menée, elle n’a pas su inverser la tendance malgré une réaction avant la pause. Un revers qui complique la course au haut de tableau.

Une entame de match mal maîtrisée

Avant ce déplacement chez Riviera FC, l’Olympique de Marseille connaissait l’importance de cette 21e journée de National 3. Le succès de Fos-sur-Mer et le nul entre Bourgoin-Jallieu et Lyon La Duchère obligeaient les hommes de Romain Ferrier à s’imposer pour rester au contact du podium.

Mais la rencontre a rapidement basculé. Dès la 6e minute, El Mardi a ouvert le score pour les locaux, profitant d’une entame fébrile des Marseillais. Riviera FC a accentué son avantage à la demi-heure de jeu par Ben Amar, sanctionnant une première période globalement dominée par les Azuréens.

Une réaction insuffisante malgré Lago

Malgré ce début difficile, l’Olympique de Marseille a montré une capacité de réaction. Juste avant la pause, Ange Lago a réduit l’écart (38e), relançant son équipe dans la rencontre. Au retour des vestiaires, les Olympiens ont tenté de pousser pour égaliser. Plus entreprenants, ils ont multiplié les situations offensives, mais se sont heurtés à une défense solide de Riviera FC. Incapables de concrétiser leurs occasions, ils ont finalement concédé une défaite frustrante (2-1).

Ce revers a des conséquences directes au classement. L’Olympique de Marseille glisse à la quatrième place et voit le leader Fos-sur-Mer prendre six points d’avance. Dans une poule H très disputée, chaque faux pas pèse lourd dans la course au sommet.

Le prochain rendez-vous s’annonce déjà crucial : les Marseillais recevront l’Olympique Lyonnais le 11 avril, un duel direct qui pourrait relancer leurs ambitions dans ce championnat de National 3.