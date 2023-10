OM: Ça se confirme pour Ribalta !

La réunion houleuse du 18 septembre entre les dirigeants olympiens et les groupes de supporters a laissé des traces. L’organigramme de l’Olympique de Marseille reste chamboulé par cet événement. Contrairement à Pablo Longoria, Javier Ribalta est toujours en retrait de ses fonctions et aurait demandé son départ.

Le directoire à la tête de l’OM composé de Pablo Longoria (président), Javier Ribalta (directeur du football), Pedro Iriondo (directeur stratégique) et Stéphane Tessier (directeur administratif et financier) s’est réuni hier pour faire le point sur son avenir et n’a pas laissé filtrer les résultats de cette entrevue en haut lieu. Le club phocéen, toujours en crise, tentera de se relancer ce dimanche à 13h devant son public face au Havre après 6 matchs sans victoire. Une rencontre à laquelle n’assistera sans doute pas Ribalta, lui qui s’est retiré de ses fonctions depuis la réunion houleuse avec les supporters. Absent de la délégation lors des quatre derniers rendez-vous, le bras droit de Longoria aurait réclamé son départ. Selon La Provence, un bon club de Serie A se serait renseigné pour s’attacher ses services. Une version contestée par le club phocéen.

🚨selon le journal La Provence ,

Javier Ribalta aurait exprimé son souhait de quitter l’OM lors d’une réunion hier à La Commanderie avec les autres membres du directoire. Un club de Série A serait déjà sur le coup pour le récupérer. #OM #TeamOM pic.twitter.com/7k4lEKTiNP — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 7, 2023

Toujours d’après les informations de La Provence, l’état major olympien a démenti les rumeurs qui envoient Javier Ribalta en Italie. L’Espagnol se laisserait un temps de réflexion avant de prendre prochainement sa décision qui doit être validée par le clan McCourt, par l’intermédiaire du président du conseil de surveillance, Barry Cohen.