OM : ça vaut quoi le FC Bâle ? L’avis d’un connaisseur…

Le tirage au sort des 8e de finale de Conférence League a eu lieu ce vendredi. L’OM va affronter le FC Bâle avec un match aller au Vélodrome dès le 10 mars. Mais que vaut cette équipe suisse ? FCMarseille a contacté le journaliste Valentin Schnorhk, spécialiste du football helvétique…

L’OM connaît donc son adversaire, le FC Bâle. Le journaliste Valentin Schnorhk a eu la gentillesse de nous parler du club suisse. Il nous a expliqué le contexte, mais aussi un mercato hivernal très actif avec deux gros départs. De plus, le FC Bâle vient de virer son coach et son jeune remplaçant va débuter ce weekend. Enfin, il nous propose une petite revue de l’effectif du FCB.

Bâle frustré en Super League Suisse

« Globalement, la saison de Bâle est correcte mais frustrante. Ils sont 3e du championnat à égalité de points avec les Young Boys de Berne mais à 10 point de Zurich. C’est frustrant car les YB ne font pas une grande saison alors qu’ils dominent depuis 4 ans, et dans ce cas on attend que Bâle domine. On attend d’eux de prendre le titre, sauf que Zurich occupe cette place et cela frustre Bâle. En Europe, il ont fait de bons matches de poule en terminant devant Qarabag, que l’OM vient d’éliminer. » Valentin Schnorhk – source : FCMarseille (25/02/2022)

A lire : OM, Rennes, Lyon, Monaco… les tirages au sort complets des Coupes d’Europe

Départ du meilleur buteur, Cabral cet hiver !

« Cet hiver, ils ont perdu Pedro Cabral, 27 buts en 33 matches, c’était le principal buteur. Mais il ont aussi perdu leur dribbleur côté droit, Edon Zhegrova, qui a rejoint le LOSC pour remplacer Ikoné. Cabral a été remplacé par deux attaquants. Fedor Chalov, prêté par le CSKA Moscou, qui est intéressant et le hongrois Ádám Szalai, qui a beaucoup joué en Bundesliga. Cela demande encore un peu de temps pour savoir ce que ça va donner. » Valentin Schnorhk – source : FCMarseille (25/02/2022)

Entraineur viré depuis lundi !

Comment le FC Bâle joue ? Cela va être compliqué car ils ont viré leur coach, Patrick Rahmen lundi. Il jouait en 4231 ou 433. C’était critiquable dans le sens ou c’était surtout les individualités qui faisaient la différence. Collectivement il n’arrivait pas à trouver une harmonie, on ne savait pas vraiment ce qui était prévu avec ballon, sans ballon. Mais vu que les individualités sont fortes, globalement c’est un bon effectif, tu fais des différences. Le propriétaire estimait qu’il n’y avait pas assez de spectacle avec Rahmen, ce n’était pas un jeu défensif mais on ne prenait pas un plaisir fou à regarder cette équipe. Ils ne méritaient pas forcément toujours leur victoire. C’est étonnant comment Rahmen a été viré 2 jours après avoir gagné 3-0 face à Lausanne. Celui qui le remplace c’est son adjoint, Guillermo Abascal qui était arrivé en décembre dernier. Il n’a jamais été footballeur pro, c’est un jeune entraîneur de 32 ans avec une réputation de jeu offensif avec des systèmes innovants, il a entraîné les jeunes du FC Séville, en seconde division suisse et en Italie. Il n’a jamais eu une équipe comme ça entre ses mains. Son premier match sera dimanche face au leader, Zurich. » Valentin Schnorhk – source : FCMarseille (25/02/2022)

Les points forts de l’effectif

« Je pense que le meilleur joueur de cet effectif c’est le gardien, Heinz Lindner. C’est un gardien autrichien et c’est surement le meilleur à son poste du championnat. Il est très performant sur sa ligne, il a apporté des points à son équipe depuis le début de la saison. Il y a Andy Pelmard, qui joue en défense centrale, qui a joué à Nice. Il ne fait qu’1m80 mais il couvre bien la profondeur et il a une bonne relance. Il réalise une bonne saison. Fabian Frey est redevenu international, il joue devant la défense. Il y a aussi Pajtim Kasami qui a joué en Angleterre, j’aime bien Liam Millar, qui était à Liverpool, un jeune canadien qui est bon dans le duel côté gauche, il apporte du danger. A droite, tu as Dan Ndoye, qui était à Nice aussi la saison passée, c’est un joueur de percussion peut être moins fin que Millar. Il y a aussi Sebastiano Esposito, qui est prêté par l’Inter, qui a moins de 20 ans. il avait réalisé un superbe début de saison avec une belle complicité avec Cabral. Il a été blessé, il est revenu au début de l’hiver et cela s’est mal passé, il a même été écarté du groupe. Il a fait comprendre qu’il été content du changement de coach, il pourrait faire son retour. C’est le symbole du FC Bâle avec du trading avec comme objectif de mettre en valeur des jeunes joueurs. Peut être une des raisons du changement de coach… » Valentin Schnorhk – source : FCMarseille (25/02/2022)