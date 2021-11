OM: Caleta-Car cartonne avec la Croatie

Caleta-Car semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Performant avec l’OM ces dernières semaines, il confirme avec la Croatie. Le défenseur marseillais s’est fait remarquer en doublant la mise pour son équipe nationale face à Malte…

Pas dans les plans de départ de Jorge Sampaoli, le joueur de l’Olympique de Marseille Duje Caleta-Car a inversé la tendance et a pris la place de Leo Balerdi. Convoqué avec la Croatie dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde, il a marqué le second but de son équipe suite à un beau coup-franc indirect de Modric, et s’est largement imposé 7-1 face à Malte.

La Croatie qui fait le break avec le but du Marseillais Duje Caleta-Car ! Les Croates mènent 2-0. A suivre sur #lequipeLIVE https://t.co/jAiCFw9oLq

Et le multiplex sur @lachainelequipe

#MLTCRO pic.twitter.com/Wc35ZIPQ6q — L’ÉQUIPE (@lequipe) November 11, 2021

Caleta Car est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale — Sampaoli

« Il faut voir si Caleta Car est capable de continuer à enchaîner les matchs. Il est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale mais on va analyser, après une exigence très importante lors d’un match contre le PSG, voir comment il est. Mais c’est très important pour nous, avec un effectif réduit et un calendrier chargé, de récupérer des bons joueurs comme Caleta-Car. (…) Nous avons parlé comme lui, et on lui a expliqué comment on voulait qu’il aide l’équipe quand il serait au top physiquement. On a fait un travail spécial avec lui au niveau vidéo. Le talent, il l’a, c’est pour ça qu’il est international. Il s’est bien adapté, il a progressé, il a fait les efforts pour se mettre au niveau de l’équipe. Il s’en est bien sorti, il a joué des matchs difficiles. Et ça nous aide de récupérer un joueur qui possède une expérience internationale. C’est une bonne chose. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/10/2021)

#Sampaoli: « Ma décision concernant la titularisation de Caleta-Car sera liée à son état physique et mental. C’est très important de récupérer des joueurs comme celui-là, pour notre effectif qui est court. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 26, 2021