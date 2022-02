OM : Caleta Car l’avoue, « ce n’est pas une bonne période pour nous »

Après la grosse déception de l’élimination face à Nice mercredi, Duje Caleta Car a répondu aux questions des journalistes ce vendredi. Le défenseur central a affiché sa tristesse mais ne veut pas remettre en cause le système…

« C’est difficile parce que ce match était spécial pour nous. Nous avions de grands espoirs. J’étais vraiment surpris, comme le reste du groupe. On était triste. Nous attendions plus. C’est derrière nous mais on se concentre sur le match de dimanche. (…) Je ne pense pas que ce soit à cause du système. On a souvent changé de système mais on a bien travaillé ensemble. On ne peut pas dire que la défense est devenue mauvaise à cause des trois derniers matchs. Il y a eu des erreurs mais nos adversaires avaient des qualités. Ce n’est pas une bonne période pour nous. Nous voulons montrer que nous nous repris ce week-end. Je ne pense pas que ce soit inquiétant. Chaque équipe peut perdre. On a revu les erreurs que nous avons fait avec le coach et nous savons ce que nous devons mieux faire. Le plus important est dimanche pour garder la deuxième place et rester en haut du classement pour se qualifier en Ligue des champions. La déception est très grande après ce match contre Nice. » Duje Caleta Car – source : Conférence de presse (11/02/2022)

