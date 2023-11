OM : Calme, posé… les meilleurs moments de la conf de Kondogbia

Ce jeudi le milieu de terrain de l’OM Geoffrey Kondogbia a répondu aux questions des journalistes en salle de presse au centre RLD. Voici les meilleurs extraits de ses réponses.

Kondogbia a évoqué le prochain match OM – LOSC mais aussi les incidents d’OM – OL ou encore l’apport de son coach Gattuso.

#Kondogbia : « Beaucoup de frustration, même de dégout. On attendait ce match. Sur le plan sportif, on voulait enchaîner après l’AEK. Mais sur le plan humain, ça nous a marqué. On l’a vécu comme tout le monde… On avait vu une superbe belle image jeudi, le stade est toujours… pic.twitter.com/TF6lKLpFHl

