Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM / CAN : Aguerd y est presque !
OM Actualités

OM / CAN : Aguerd y est presque !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Nayef Aguerd - Photo by Icon Sport

Le Maroc s’est qualifié pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations au terme d’un match irrespirable face au Nigeria, conclu par une séance de tirs au but à Rabat. Titulaire en défense, Nayef Aguerd, joueur de l’Olympique de Marseille, disputera une finale continentale à domicile, dimanche soir, dans un stade annoncé plein.

 

Devant un public acquis à leur cause, les Lions de l’Atlas ont validé leur billet pour la finale de la CAN après un scénario tendu et fermé. Opposés à un Nigeria solide et discipliné, les hommes de Walid Regragui ont dû s’armer de patience et de sang-froid pour faire la différence, sans jamais parvenir à marquer dans le jeu.

Un match verrouillé, peu d’occasions franches

La rencontre a longtemps ressemblé à une bataille tactique. Le Maroc a monopolisé le ballon sans réussir à déséquilibrer un bloc nigérian bien organisé. En première période, Brahim Diaz s’est montré le plus entreprenant côté marocain, sans toutefois trouver l’ouverture.

Après la pause, les tentatives lointaines de Ismael Saibari et Abdessamad Ezzalzouli n’ont pas davantage inquiété Stanley Nwabali, très attentif dans les cages nigérianes. De son côté, le Nigeria s’est montré discret offensivement, malgré la présence de Victor Osimhen, bien contenu par la défense marocaine.

La prolongation et le tournant Aguerd

Sans but au terme du temps réglementaire, la demi-finale s’est prolongée. Sur un corner, Nayef Aguerd, défenseur de l’OM, est passé tout près de devenir le héros de la soirée, sa tête venant heurter le poteau. Dans les dernières minutes, Neil El Aynaoui a manqué de lucidité dans une situation favorable, laissant les deux équipes se diriger vers une séance de tirs au but.

C’est finalement lors de cet exercice que le sort du match s’est joué. Après un premier échec marocain, le gardien Yassine Bounou a inversé la dynamique en repoussant deux tentatives nigérianes, celles de Samuel Chukwueze et Bruno Onyemaechi.

 

L’OM concerné par cette finale historique

Cette qualification revêt un intérêt particulier pour l’Olympique de Marseille. Indiscutable en défense centrale durant la compétition, Nayef Aguerd disputera une finale de CAN à domicile, dans un contexte exceptionnel. Ancien Marseillais, Oussama Targhalline, passé par le club en 2021 et 2022, sera lui aussi de la finale.

Dimanche soir, le Maroc affrontera le Sénégal pour tenter de décrocher le titre continental devant son public, avec un Aguerd plus que jamais au cœur de l’actualité olympienne.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823