OM / CAN : Dieng buteur et homme du match !

Le Sénégal s’est qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2021(2022) en s’imposant 2-0 face au Cap Vert. Cela n’a pas été simple même si les deux joueurs de l’OM ont brillé…

Titulaire dans cette rencontre, Pape Gueye a été incisif et actif lors de la première période. Le Cap Vert a été rapidement réduit à 10, puis à en seconde période après un choc entre le portier (exclu) et Sadio Mané. L’attaquant de Liverpool, encore à moitié sonné, a ouvert le score avant de sortir. Il a été remplacé par Bamba Dieng qui s’est rapidement mis en évidence. Une frappe dans le filet extérieur, une passe qui aurait dû être décisive pour Gana Gueye et surtout le but du 2-0 sur un contre final. Le jeune attaquant de l’OM a marqué les esprits et a même été élu homme du match.

L’acte qui ressort de cette victoire du Sénégal et qui n’est guère passé inaperçu, c’est la célébration d’Ahmadou Bamba Dieng suite à son but. Il n’a pas hésité à reprendre la célébration mythique de Papa Bouba Diop, après son ouverture du score face à la France en 2002. pic.twitter.com/8J1v9Fkh2e — Tággat (@taggatsn) January 25, 2022

Bamba Dieng homme du match🔥🔥 pic.twitter.com/yeJFalfcB7 — Ahmad (@Ahmad_AlCherif) January 25, 2022