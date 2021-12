OM – Cannet-Rocheville : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le Cannet-Rocheville au Vélodrome à 13h45 à l’occasion des 32e de finale de Coupe de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Cannet-Rocheville aura lieu à 13h45 au Stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur France 3 et Eurosport 2.

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Harit

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Payet, Milik, Targhalline

OM :

P.Lopez

Balerdi Alvaro PeresKamara

Rongier Guendouzi

Dieng Gerson Konrad

Milik

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67 394 places).

L’arbitre désigné pour OM – Cannet-Rocheville ce dimanche est monsieur Johan Hamel qui officiera sur le terrain, assisté de Mathieu Grosbost et Éric Danizan. Robin Chapapria sera le quatrième arbitre.

Prévision météo à Marseille à 14h (*)

(*) Prévision accuweather.com

« Certaines équipes minimisent cette compétition au début, on prendra les meilleurs joueurs pour affronter cet adversaire différent. Si on minimise cet adversaire, cela peut nous faire très mal.C’est une compétition très importante pour le club et pour nous. On va tout faire pour aller le plus loin possible. Elle nous donnera peut-être plus de possibilités. On doit être prêts à gagner ce match, à ne pas attendre les tirs au but. Le développement que l’on veut mettre en place est très clair, à nous de ne pas attendre » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (17/12/21)