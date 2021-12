OM – Cannet-Rocheville : Le onze de Jorge Sampaoli avec de grosses surprises tactiques !

Ce dimanche à 13h45, l’Olympique de Marseille reçoit Cannet-Rocheville au Vélodrome. Jorge Sampaoli a fait de gros changements tactiques

L’Olympique de Marseille reçoit ce dimanche à 13h45 le Cannet-Rocheville pour les 32e de finale de Coupe de France. Le coach Jorge Sampaoli a fait plusieurs changements dans son onze !

Mandanda est dans les buts avec une défense à quatre devant lui : A droite, Lirola et Amavi à gauche. Dans l’axe, deux joueurs : Alvaro et Balerdi.

Gueye et Guendouzi seront au milieu de terrain avec Payet en numéro 10. Les deux ailiers sont Konrad et Harit avec Milik en pointe ! Saliba et Ünder sont les deux gros absents du groupe pour ce premier match de Coupe de France.

Mandanda

Lirola Alvaro Balerdi AmaviGueye Guendouzi

Harit Payet De La Fuente Milik

« Certaines équipes minimisent cette compétition au début, on prendra les meilleurs joueurs pour affronter cet adversaire différent. Si on minimise cet adversaire, cela peut nous faire très mal.C’est une compétition très importante pour le club et pour nous. On va tout faire pour aller le plus loin possible. Elle nous donnera peut-être plus de possibilités. On doit être prêts à gagner ce match, à ne pas attendre les tirs au but. Le développement que l’on veut mettre en place est très clair, à nous de ne pas attendre » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (17/12/21)