Battu jeudi soir par l’Olympique de Marseille (0-1), le Bayer Leverkusen a reconnu la qualité de son adversaire. En conférence de presse, Carles Martínez, entraîneur du club allemand, a expliqué ne pas être surpris par la prestation des hommes de Bruno Genesio. Pour le technicien espagnol, les résultats européens de l’OM ne reflétaient pas totalement son niveau de jeu.

L’OM a enfin décroché sa première victoire de la saison en Ligue Europa. Après trois défaites consécutives, les Marseillais se sont imposés sur la pelouse du Bayer Leverkusen, grâce à un superbe but d’Amine Gouiri à la 77e minute.

Un succès qui n’a pas étonné Carles Martínez. Malgré la défaite de son équipe, l’entraîneur allemand a tenu à souligner les qualités marseillaises.

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« Je ne suis pas surpris par leur performance »

En conférence de presse, le technicien espagnol a reconnu que le bilan européen de Marseille lui semblait sévère.

« L’OM est une belle équipe et c’était très étrange qu’ils n’avaient aucun point avant ce match. Le match a été décidé par des détails. »

Martínez a ensuite insisté sur les progrès réalisés par Bruno Genesio depuis le début de saison.

« Je ne suis pas surpris par leur performance malgré le nouveau cycle entamé cet été, avec de nouveaux dirigeants, un nouvel entraîneur et beaucoup de départs. »

Avant d’ajouter : « Ils ont vécu de mauvais moments mais ils sont sur une belle dynamique. »

Une analyse qui rejoint les progrès observés lors de la victoire de l’OM à Leverkusen↗, notamment dans la solidarité défensive et la capacité à résister aux temps forts adverses.

Martínez reconnaît aussi les difficultés de Leverkusen

L’entraîneur du Bayer n’a pas cherché à masquer les insuffisances de son équipe, qui restait pourtant sur trois victoires en trois rencontres européennes.

« On ne vit pas notre meilleur moment depuis deux semaines. On n’a pas été très bons mais si on avait égalisé à la fin on ne tiendrait pas le même discours. »

Le technicien a également regretté le manque d’énergie de ses joueurs, tout en reconnaissant que son équipe n’avait pas réussi à imposer le jeu souhaité.

De son côté, Genesio avait déjà identifié les progrès de Marseille dans la gestion de ses temps faibles↗, tout en rappelant que son équipe devait encore moins solliciter son gardien.