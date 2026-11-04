Emerson et Harit absents, une équipe remaniée et une qualification toujours visée : Bruno Genesio a précisé ses intentions avant Leverkusen. Jeffrey De Lange a également évoqué sa progression lors de la conférence de presse de ce mercredi 4 novembre.

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1. Emerson et Harit forfaits

Bruno Genesio a confirmé que les deux joueurs ne seraient pas disponibles pour le déplacement européen. Leur situation diffère : le technicien attend un nouveau point pour Emerson et espère retrouver Harit dimanche.

Ils ne sont pas opérationnels pour le match de demain, on a préféré ne prendre aucun risque. On attend vendredi ou samedi pour en savoir plus. Surtout concernant Emerson. Pour Amine, c’est plutôt un problème de récupération, il devrait être là dimanche.

2. De nouveaux changements dans le onze

Le coach n’a pas dévoilé sa composition pour la BayArena. Il a toutefois annoncé qu’il modifierait encore son équipe, dans la continuité de ses derniers choix.

Vous verrez demain. Il y aura des changements comme je l’ai fait dernièrement.

3. La Ligue Europa reste un objectif

Genesio refuse de considérer la rotation comme un renoncement européen. Il estime que les rencontres restantes, dont trois à domicile, peuvent encore permettre à Marseille de se qualifier.

J’entends plein de choses sur ‘est-ce qu’on abandonne la Coupe d’Europe’. Ce n’est pas du tout le cas. On doit être conscients de nos forces mais on n’abandonne pas la Coupe d’Europe. On ne passe pas une année à se battre pour s’y qualifier pour la galvauder. Il y a des choix à faire dans les compos pour répartir les temps de jeu, mais bien sûr que j’y crois encore. Même si demain le résultat n’est pas celui qu’on espère, il restera quatre matchs, soit 12 points. On aura trois réceptions, et entre 9 et 11 points c’est jouable.

4. Abdallah peut rejouer

Le technicien a confirmé qu’Abdallah pouvait être utilisé puisqu’il figure dans le groupe. Il a aussi fait état d’un échange avec le jeune joueur lundi, destiné à clarifier ses attentes.

A partir du moment où il est dans le groupe, il peut jouer. On a eu une très bonne discussion lundi, il sait bien ce qu’on attend de lui et que ce n’est pas une punition. Je suis là pour les faire progresser. Il a très bien compris, il n’y a aucun problème.

5. De Lange progresse, mais l’équilibre reste à améliorer

Le gardien reconnaît devoir encore travailler les ballons aériens. Genesio salue sa progression tout en soulignant que Marseille doit moins exposer son dernier rempart.