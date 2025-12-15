OM : Ce cadre de De Zerbi est clair, “je suis très heureux à Marseille !”

L’OM a conclu la 16e journée de Ligue 1 par une victoire importante face à l’AS Monaco (1-0), dimanche soir au stade Orange Vélodrome. Dans une rencontre engagée et rythmée, marquée par de nombreuses occasions de part et d’autre, les Olympiens ont su faire la différence grâce à leur solidité défensive et à un homme en particulier : Geronimo Rulli. Auteur de cinq parades décisives, le gardien marseillais a largement contribué à ce succès face à un concurrent direct dans la course aux places européennes.

Dès les premières minutes, les deux équipes ont affiché une intensité élevée, conséquence directe de leurs récentes échéances européennes. Monaco s’est procuré plusieurs situations dangereuses, obligeant le portier argentin à s’employer à plusieurs reprises. Vigilant sur sa ligne, autoritaire dans les airs et précis dans ses relances, Rulli a tenu son rôle avec maîtrise. Les Phocéens ont également été aidés par deux buts monégasques refusés, confirmant le caractère disputé de la rencontre.

Geronimo Rulli analyse un match intense et savoure son bonheur à Marseille

Après le coup de sifflet final, Geronimo Rulli s’est exprimé au micro de Ligue 1+, livrant une analyse lucide de la rencontre. « C’était un match très dur entre deux équipes qui ont joué la Ligue des Champions mardi. Je pense que c’était un match très beau à regarder. Il y a beaucoup d’occasions de but des deux côtés. On a eu un peu de chance avec les deux buts refusés à Monaco », a-t-il déclaré, reconnaissant à la fois l’intensité du duel et les faits de jeu favorables à l’OM.

Au-delà de la performance collective, le gardien olympien a également tenu à évoquer son épanouissement personnel sous le maillot marseillais. « Je suis très heureux à Marseille. Je pense qu’on a fait une très belle année », a-t-il ajouté, soulignant son attachement au club et la dynamique positive de l’équipe.

Ce succès permet à l’Olympique de Marseille de confirmer sa solidité à domicile et de rester au contact du haut du classement en Ligue 1. Dans un championnat toujours aussi disputé, la régularité défensive et les performances de joueurs clés comme Geronimo Rulli pourraient s’avérer déterminantes pour la suite de la saison. Pour l’OM, cette victoire face à l’AS Monaco représente bien plus que trois points : elle valide un état d’esprit et une progression constante.