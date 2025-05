OM : Ce cadre de De zerbi l’avoue, “ça m’a un petit peu surpris”

À quelques jours d’un match décisif face au LOSC, l’Olympique de Marseille a choisi de s’éloigner de son environnement habituel en partant en mise au vert du côté de Rome. Une décision qui a pu surprendre mais que le capitaine Valentin Rongier a expliquée ce mercredi au micro de RMC.

Interrogé sur cette décision inhabituelle de quitter Marseille à ce moment de la saison, Rongier a reconnu avoir été d’abord surpris par la démarche. « Oui, bien sûr qu’on est très bien à la Commanderie. Pour être honnête, c’est la première fois que je fais ça à cette période de la saison. Et c’est vrai que quand le coach nous en a parlé, la première fois, ça m’a un petit peu surpris parce que je ne comprenais pas bien le mood dans lequel on allait venir ici. Et puis, au final, ça prend tout son sens de vraiment sortir du cadre. Quand je parlais d’énergie positive, c’est vraiment ça. C’est sortir de tout ça, se retrouver entre nous pour casser cette routine et revenir à chaque match avec le plein d’énergie. »

Valentin Rongier a accordé un entretien à RMC Sport. Les bienfaits de ce “ritiro”, la cohésion d’équipe, l’objectif Ligue des champions, le retour à une défense à quatre, le match crucial face à Lille… le milieu de terrain se confie sur tous les sujets chauds.… pic.twitter.com/Jr39oRTuxM — RMC Sport (@RMCsport) May 1, 2025

Sortir du quotidien pour mieux se concentrer

Dans une fin de saison tendue, l’objectif est clair : remobiliser le groupe avant un sprint final décisif pour la qualification européenne. En s’éloignant du contexte marseillais, les joueurs espèrent se recentrer sur le football, loin des pressions extérieures et de l’atmosphère parfois pesante autour du club.

Une mobilisation autour d’un objectif commun

La cohésion du groupe reste un enjeu, même si la saison touche à sa fin. Rongier insiste sur l’importance de cette dynamique collective : « Il n’est jamais trop tard, je pense, pour parler de la cohésion. Je ne sais même pas si on peut parler de cohésion, c’est juste se retrouver entre nous, penser foot, foot et encore foot à fond, parce qu’il nous reste trois matchs et qu’on a un objectif, vous le connaissez. Il faut qu’on aille le chercher coûte que coûte. »

Avec seulement trois journées restantes en Ligue 1, l’OM joue gros. Cette mise au vert à Rome vise à resserrer les liens, à maintenir la concentration et à tout donner pour atteindre les objectifs.

Le rendez-vous face à Lille dimanche s’annonce crucial dans la course à l’Europe.