OM : Ce champion du monde garde un souvenir douloureux de son passage à Marseille

L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille et champion du monde en 1998 Franck Leboeuf est revenu sur son expérience dans la cité phocéenne. S’il n’oublie pas l’attachement qu’il porte au club, il se souvient surtout d’une période marquée par une grande instabilité.

Passé par l’OM au début des années 2000, Frank Lebœuf n’a jamais caché son amour pour le club marseillais. Originaire de la région, le champion du monde 1998 avait choisi de rejoindre Marseille avec beaucoup d’enthousiasme et pour des raisons personnelles. Pourtant, son aventure n’a pas laissé les souvenirs espérés.

L’ancien défenseur explique avoir découvert un environnement particulièrement mouvementé, où les changements s’enchaînaient à tous les niveaux du club. Selon lui, cette instabilité permanente compliquait le travail quotidien et empêchait toute continuité dans le projet sportif.

Il raconte notamment qu’à son arrivée, l’entraîneur qui l’avait accueilli n’était déjà plus en poste dès le lendemain de son premier entraînement, une anecdote qui illustre, selon lui, le climat qui régnait alors à Marseille.

Une instabilité qui l’a marqué

Au cours de son passage à l’OM, Frank Lebœuf estime avoir connu de nombreux bouleversements, avec plusieurs entraîneurs et présidents qui se sont succédé en peu de temps. Dans ces conditions, il jugeait difficile de construire un projet solide et de travailler dans la sérénité.

Malgré ces difficultés, l’ancien international français garde en mémoire la passion unique qui entoure le club et l’ambiance exceptionnelle du Vélodrome. Il reconnaît que les victoires y procuraient des émotions rares, mais considère que la pression permanente et les changements incessants ont empêché l’OM de trouver une véritable stabilité.

Plus de vingt ans après son passage, Frank Lebœuf conserve donc une relation particulière avec Marseille. Son attachement au club demeure intact, mais son expérience reste associée à une période qu’il décrit comme l’une des plus compliquées de sa carrière.