OM : ce chiffre inquiétant qui résume les difficultés de De Lange !

Le début de saison de l’Olympique de Marseille est déjà marqué par de grosses fragilités défensives. Battu par le Paris FC au Vélodrome (2-3), l’OM a concédé sa deuxième défaite en trois journées de Ligue 1. Et une statistique concernant Jeffrey De Lange résume à elle seule les difficultés actuelles du secteur défensif marseillais.

16 buts encaissés en seulement 8 matchs de Ligue 1

Le gardien néerlandais a désormais encaissé 16 buts en 8 rencontres de Ligue 1 avec l’OM, soit une moyenne de 2 buts par match.

Un chiffre particulièrement inquiétant pour une équipe qui ambitionne de lutter pour les places européennes. Il ne peut évidemment pas être imputé au seul portier marseillais, tant les problèmes concernent l’ensemble du bloc défensif.

Après la défaite face au Paris FC, Bruno Genesio a d’ailleurs pointé les déséquilibres collectifs :

« Beaucoup trop de temps dans la transmission, un manque d’équilibre et on s’est fait contrer comme une équipe de gamins. »

Un calendrier qui ne va rien arranger

Avec deux défaites en trois journées, l’OM doit rapidement retrouver davantage de solidité.

La mission s’annonce d’autant plus compliquée que Marseille va maintenant enchaîner Rennes, Besiktas puis le PSG.

De Lange et sa défense sont donc déjà sous pression. Pour espérer rester dans la course aux places européennes, l’OM devra impérativement réduire le nombre d’occasions concédées et retrouver une stabilité défensive.