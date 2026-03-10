OM : Ce consultant de l’Equipe pense que Beye a trouvé son équipe type !

Après la victoire de l’OM à Toulouse en Ligue 1, le débat s’est ouvert sur la stabilité de l’équipe marseillaise. Sur le plateau de L’Équipe de Greg, Ludovic Obraniak estime que Habib Beye semble désormais avoir une idée claire de son onze de départ. Une analyse qui intervient dans un contexte où Marseille cherche de la continuité pour la fin de saison.

Une base tactique qui semble se dessiner à l’OM

La victoire de l’OM sur la pelouse de Toulouse (1-0) ce week-end en Ligue 1 a redonné de l’air au club marseillais. Le succès a été acquis grâce à un but de Mason Greenwood, lors d’un match où l’équipe dirigée par Habib Beye a surtout mis en avant sa solidité défensive et sa capacité à résister en seconde période.

Arrivé sur le banc marseillais en février 2026 pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye tente depuis de stabiliser une équipe qui a connu plusieurs secousses sportives ces derniers mois.

Sur le plateau de L’Équipe de Greg ce lundi, Ludovic Obraniak a estimé que cette rencontre pouvait marquer un tournant dans la construction de l’équipe type marseillaise. « Il revient à des fondamentaux simples. Il pose son 4-3-3, il pose Timber, Højbjerg et Kondogbia qui avait du mal à enchaîner les matchs. Je pense qu’il a trouvé son équipe type. Après, à voir comment Aguerd va réagir. Le défenseur rentré touché de la CAN n’est pas celui qui est arrivé en début de saison. Je pense que Beye tient quelque chose. Est-ce que ça peut tenir sur la durée ? Vous savez, quand vous êtes trop sévère, ça ne tient pas, quand vous êtes trop sympa, ça ne tient pas. Le métier d’entraîneur est assez particulier », a déclaré le consultant.

La question de la continuité pour la fin de saiso

L’analyse de Ludovic Obraniak souligne un enjeu majeur pour l’Olympique de Marseille : installer une base stable dans le sprint final du championnat.

Face à Toulouse, Habib Beye avait lui-même insisté sur la dimension collective et l’engagement défensif de son équipe après la rencontre, expliquant que la victoire avait été obtenue « au courage » après une seconde période plus difficile. (Flashscore)