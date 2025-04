OM : Ce consultant de RMC pointe du doigt un gros problème à Marseille

Consultant sur RMC, Kevin Diaz estime que l’OM manque moins d’envie que de qualité et de solidité mentale, pointant un effectif “trop juste” pour viser plus haut à ce stade de la saison.

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période décisive dans la course à l’Europe, les analyses se multiplient autour du niveau réel de l’effectif olympien. Consultant sur RMC, Kevin Diaz a livré un constat lucide et sans concession dans l’After Foot :“Ils ne manquent pas de volonté ou d’énergie, c’est surtout un problème de qualité et de mental… À l’instant T, l’effectif de Marseille est trop juste”

🔵⚪ @kevindiaz11 sur la mauvaise passe de l’OM : “Ils ne manquent pas de volonté ou d’énergie, c’est surtout un problème de qualité et de mental…À l’instant T, l’effectif de Marseille est trop juste.” pic.twitter.com/dPYrc3oQ5r — After Foot RMC (@AfterRMC) April 18, 2025

Un constat lucide sur les limites de l’effectif marseillais

Une déclaration qui fait écho aux critiques récurrentes sur le manque d’efficacité offensive et de créativité dans le jeu proposé par les hommes de Roberto De Zerbi. Malgré des efforts indéniables sur le terrain, les carences techniques et mentales semblent peser lourd dans les moments clés.

Ce diagnostic intervient dans un contexte tendu, alors que Pablo Longoria a récemment appelé à l’unité dans un message solennel publié sur LinkedIn, et que Mehdi Benatia a, de son côté, rappelé que manquer la Ligue des champions serait “une catastrophe” au vu des efforts engagés cette saison.

L’OM, actuellement troisième, a encore son destin entre les mains mais devra afficher plus qu’une simple combativité pour s’assurer une place en Ligue des champions. Les prochains matchs contre Montpellier et Brest seront déterminants — sur le terrain, mais aussi dans les têtes.