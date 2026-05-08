OM : Ce consultant l’Equipe allume Leonardo Balerdi et Facundo Medina !

Après la défaite de l’Olympique de Marseille face à Nantes, les critiques se multiplient autour du vestiaire marseillais. Sur La Chaîne L’Équipe, l’ancien international polonais Ludovic Obraniak a ciblé directement Leonardo Balerdi et Facundo Medina, dénonçant un manque de caractère et de mentalité au sein du groupe olympien.

Dans un contexte déjà tendu autour de l’OM, la sortie médiatique de Ludovic Obraniak n’est pas passée inaperçue. Consultant dans l’émission L’Équipe de Greg sur La Chaîne L’Équipe, l’ancien joueur du LOSC et des Girondins de Bordeaux a livré une analyse très sévère après la contre-performance marseillaise contre Nantes.

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Obraniak critique l’attitude de Balerdi et Medina

Au cœur de son intervention, Leonardo Balerdi et Facundo Medina ont été particulièrement visés. Le consultant estime que plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille ne possèdent pas les qualités mentales nécessaires pour évoluer dans un environnement aussi exigeant que celui du club phocéen.

Pour appuyer son analyse, Ludovic Obraniak s’est arrêté sur l’action du troisième but nantais inscrit par Matthis Abline. Selon lui, cette séquence symbolise les lacunes comportementales observées actuellement au sein de l’effectif marseillais.

« Les joueurs de l’OM n’ont pas le niveau pour ce club ? Je ne sais pas s’ils n’ont pas le niveau en tout cas ils n’ont pas la mentalité et le caractère pour jouer dans ce club là », a déclaré l’ancien international polonais sur La Chaîne L’Équipe.

Les gangsters de barbecue, Balerdi et Medina

Dans la suite de son intervention, Obraniak a durci encore davantage le ton envers les deux défenseurs argentins de l’OM. Des mots forts qui alimentent les débats autour de l’état d’esprit affiché par certains cadres du groupe marseillais dans cette période délicate de la saison.

« Moi ce qui m’interpelle vraiment c’est le 3ème but. Vous avez vu le 3ème but ? Les gangsters de barbecue, Balerdi et Medina… Je n’en peux plus. Ils gonflent les pecs, ils pensent que le contexte marseillais donnent une aura. Tu es Sud-Américain, montre le. Tu peux être moins bon, mais pas dans l’état d’esprit », a ajouté Ludovic Obraniak dans L’Équipe de Greg.