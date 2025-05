OM : Ce consultant ne comprend toujours pas l’absence de Rabiot !

Arrivé librement à Marseille en Septembre dernier, Adrien Rabiot n’a pas mis longtemps à s’imposer dans le onze olympien. Solide, constant et décisif, le milieu de terrain a été l’un des artisans majeurs de la qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des Champions. Pourtant, malgré ses prestations abouties, son nom ne figure pas dans l’équipe type des Trophées UNFP 2025. Une absence qui fait grincer des dents, y compris chez certains suiveurs de la Ligue 1…

L’un d’eux, Karim Bennani, a tenu à rétablir certaines vérités sur le plateau de l’Équipe de Greg. Pour le chroniqueur, la non-présence de Rabiot dans cette sélection est tout simplement incompréhensible au regard de son impact depuis son arrivée. À ses yeux, il n’y a pas photo : le Marseillais fait partie des meilleurs à son poste cette saison.

“Honnêtement, je sors Cherki !”

C’est donc sur le plateau de l’émission diffusée du Lundi au Vendredi que le consultant a exprimé son avis sur l’absence du “Duc” dans ce 11 type de la saison :

“Honnêtement, je sors Cherki. Il a été bon à partir de la deuxième partie de saison, Rabiot a été très bon dès son arrivée à l’OM jusqu’à la fin. Même quand l’OM a traversé un gros creux, c’était le seul à être au niveau et à porter cette équipe (…) Pour faire un peu l’avocat du diable, il a pas tout le temps joué milieu de terrain, il a aussi été très haut sur le terrain, parfois même en 3e attaquant à l’OM, excentré côté gauche. João Neves et Vitinha font une énorme saison, on peut pas les déloger, ils le méritent. Mais si on doit se baser sur les trois meilleurs milieux de terrain de la saison en Ligue 1, évidemment que Rabiot est dans le top 3.”

🗣️”Honnêtement, je sors Cherki. Il a été bon à partir de la deuxième partie de saison, Rabiot a été très bon dès son arrivée.” Pour @KarimBennani_, Adrien Rabiot fait bien partie des trois meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 cette saison. Êtes-vous d’accord avec notre… pic.twitter.com/ip18r0ciho — L’ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) May 23, 2025

Si l’ancien Turinois ne figure pas dans l’équipe type UNFP de cette saison, il a toutefois gagné une place dans le cœur des supporters phocéens qui ne se sont pas trompés en faisant de lui le meilleur Olympien de la saison.

